Zeytinyağı sektöründe çifte bayram... İhracat yasağı kalktı

Gıda arz güvenliğini sağlama gerekçesiyle Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2022 yılı Mart ayında dökme zeytinyağı ihracatına getirilen kısıtlama, 7 Temmuz 2022 tarihi itibariyle kaldırıldı. Zeytinyağı ihracatçıları çifte bayram mutluluğu yaşadı.İZMİR (İGFA) - 5 kg üzerindeki ambalajlarda zeytinyağı ihracatına 2021 ve 2022 yıllarında getirilen yasağın yanlış bir karar olduğunu her ortamda dile getirdiklerini vurgulayan Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Başkanı Davut Er, Tarım ve Orman Bakanlığı'nda ilgili makamlarda yapılan görüşmelerde yasağın kaldırılması taleplerini gerekçeleriyle bir kez daha aktardıklarını, bakanlığın ise 7 Temmuz itibariyle yasağı kaldırdığını dile getirdi.



Türkiye’nin Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi verilerine göre; 2021/22 sezonuna 48 bin ton stok ve 235 bin tonluk tahmini rekolteyle girdiğine işaret eden Başkan Er, yeni sezona 90-100 bin ton arasında ihraç edilebilecek stokla girdiklerini söyledi.

Türkiye’nin zeytincilik sektörüne son 20 yılda büyük yatırımlar yaptığını hatırlatan EZZİB Başkanı Davut Er, "Tarım ve Orman Bakanlığımız 90 milyon olan zeytin ağacı varlığımızı 190 milyona yükseltti. Bu ağaçlar tam verimli hale geldiğinde 650 bin ton zeytinyağı, 1 milyon 200 bin ton sofralık zeytin rekoltesi hedefliyoruz. Bu rekoltenin katma değere dönüşmesi için ihracat kanallarının sürekli açık olması şart. Zeytinyağı ihracatında kısıtlamanın zihinlerden çıkarılması gerekiyor" dedi.

ZEYTİNYAĞI İHRACATI YASAĞA RAĞMEN ARTTI

Türkiye, 1 Kasım 2021 tarihinde başlayan 2021/22 zeytinyağı ihraç sezonunda 8 aylık dönemde 36 bin 797 ton zeytinyağı ihracatı karşılığında 124 milyon 798 bin dolar döviz getirisi sağladı. Zeytinyağı ihracatı 2020/21 sezonunun aynı döneminde miktar bazında 28 bin 504 ton, döviz geliri olarak 82 milyon 751 bin dolar olmuştu.



Zeytinyağı ihracatı miktar bazında yüzde 29 artarken, döviz gelirindeki artış yüzde 51’e ulaştı.