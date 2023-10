Zeytinde yüzler gülüyor! Sıra festivalde

14 milyon zeytin ağacıyla Türkiye’nin en büyük zeytin üretim merkezlerinden biri olan Balıkesir’de 18. Ayvalık Uluslararası Zeytin Hasat Festivali heyecanı 13 - 19 Ekim tarihleri arasında başlıyor. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, “Dünyanın en kaliteli zeytini ile altın sarısı zeytinyağımız yakında sofralarımızla buluşacak” dedi.BALIKESİR (İGFA) - Asırlık zeytin ağaçlarına ev sahipliği yapan Balıkesir’de, zeytin hasadının başlamasına günler kaldı. Her yıl zeytin emekçileriyle birlikte zeytin silkimine katılan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, her zaman üreticileri desteklediklerini ve desteklemeye de devam edeceklerini söyledi. Balıkesir’de, Körfez Bölgesi’nin en önemli gelir kaynağı olan zeytinciliğin yöre halkı tarafından çok büyük saygı duyularak yapıldığını ifade eden Başkan Yılmaz “Burada yaşayan vatandaşlarımızın büyük çoğunluğu, ekmeğini zeytincilikten kazanıyor ya da ailesine ek gelir sağlıyor. Yöre halkımız için zeytincilik aynı zamanda bir gelenek. Her biri hasadını ve üretimini büyük bir özenle yapıyor, işine minnet ve saygı duyuyor. Bölgemizde dünyanın iyi zeytinleri yetişiyor. Edremit Körfezi Yeşil Çizik Zeytini, Ayvalık Zeytinyağı, Burhaniye Zeytinyağı ve Edremit Zeytinyağımızda Coğrafi İşaret bulunuyor. 14 milyon ağacımızın her biri bereketli. Hasadımız bol ve bereketli olsun.” diye konuştu.

BÜYÜKŞEHİRDEN BÜYÜK DESTEK Şehrin ekonomisinin yüzde 65’inin tarım ve hayvancılık sektörüne bağlı olduğunu söyleyerek Balıkesir için önemine vurgu yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz “Biz, üreticimizin elini nasıl güçlendirebiliriz, neler yaparsak üreticimiz daha az maliyetle daha iyi şekilde kazanç elde edebilir, bunun hesabını yapıyoruz. Şehrimizde tarımsal üretimi kalkındırmak ve daha kaliteli olmasını sağlamak amacıyla her yönden desteklerimizi sürdürüyoruz. Zeytincilik faaliyetlerinden meyve-sebze ekimine, süt otu tohumundan arpa, buğday tohumuna, mera ıslahından küçükbaş hayvancılığı yaygınlaştırmak için Balıkesir Kuzusu damızlık koç dağıtımına ve yerli ırk buzağıların gelişimini destekleyen ürün verilmesine kadar birçok destekte bulunuyoruz. Bu desteklerin hepsi, şehrimizde berekete dönüşüyor.” dedi.