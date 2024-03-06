Zeytin üreticisine 860 milyon TL kredi desteği

Marmarabirlik ortaklarına toplam 860 milyon TL ayni kredi tahsisatı yaptı. En üst limit 100 bin TL, en alt limit ise 20 bin TL olarak belirlendi.BURSA (İGFA) - 2010 yılından bugüne ortaklara destek olmak amacıyla, piyasa koşullarının altında fiyatlarla gübre, zirai ilaç ve akaryakıt desteği veren Marmarabirlik, 2024 yılı için ortaklarına toplam 860 milyon TL ayni kredi tahsisatı yaptı.



Ürün alım bütçesi ile tarihe geçecek bir ürün alım dönemini geride bıraktıklarını belirten Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, “Amacımız üreticimizin zeytin üretiminde bütün girdileri için destek olmak ve uygun koşullarda, zirai ilaç, bakır, sülfat, hazır bordo ve Marmarabirlik ‘KopOrganik’ markası ileOrganik ve Organomineral gübreolmak üzere kredi tahsisatı yapmaktır” dedi.

2024 yılı için ortaklara tahsis edilen kredi limitleriyle ilgili bilgi veren Başkan Hidamet Asa, ürüne vadeli olarak ayni kredi limitlerine ilişkin vadelerin 31 Aralık tarihi olacağını belirterek, "1 kg zeytinin üretim maliyeti olan 30.44 TL’nin yarısını üretime destek veriyoruz. Kooperatif genel kurullarına 3 yıl üst üste katılanlar için yıl bazında 1500 TL verilecektir. En üst limit 100 bin TL, en alt limit 20 bin TL olacaktır. Ortaklarımızın bir yıllık ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyoruz.Toplam ayni kredi tahsisatı 860 milyon TL’dir.” diye konuştu.

Birliğe zarar vermemek adına kontrollü politikalar yürüttüklerini belirten Başkan Asa, ortakları faiz yükünün altına sokmalarının doğru olmadığını ifade ederek, Nisan ayı sonunda ürün bedelleri ödendikten sonra, Birlik imkanlarının elvermesi halinde akaryakıt desteği vermeyi hedeflediklerini belirtti. Bu arada hatırlanacağı gibi alınan ürün bedellerinin yüzde 50'si 15 günlük periyotlarla peşin, geri kalan toplam tutarın yarısını Ocak'ta ödeyen Marmarabirlik, son dilim ödemenin ise Nisan ayı sonunda yapılacağını üreticilere duyurmuştu.