Zeytin üreticilerinin tesis sevinci

Tarım ve hayvancılığa verdiği desteklerle örnek olan Denizli Büyükşehir Belediyesinin zeytin yetiştiricilerinin katma değeri yüksek ürün elde etmesi için hayata geçirdiği Zeytinyağı Üretim Tesisi hizmete girdi.DENİZLİ (İGFA) - Kırsalda üretimi artırarak üreticinin daha fazla kalkınmasına destek vermek amacıyla tarım ve hayvancılığa büyük destekler veren Denizli Büyükşehir Belediyesi bir ilke daha imza attı. Denizli Büyükşehir Belediyesinin bu kapsamda zeytin üretiminin yoğun olarak yapıldığı Beyağaç ilçesi ve bölgesine hizmet vermesi için hayata geçirdiği, günlük 60 ton zeytin işleme kapasiteli Zeytinyağı Üretim Tesisi hizmete girdi. Tesisin açılışı dolayısıyla düzenlenen törene Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Beyağaç Kaymakamı Ünsal Emre Çitçi, Beyağaç Belediye Başkanı Mustafa Akçay, Kale Belediye Başkanı Mehmet Salih Sağınç, AK Parti Beyağaç İlçe Başkanı Mustafa Tekin, davetliler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Beyağaç Belediye Başkanı Akçay açılış konuşmasında Beyağaçlı zeytin üreticilerinin zeytinyağı üretim tesisi ile ilgili isteğine kayıtsız kalmayan Başkan Osman Zolan’a minnet ve şükranlarını sunarak, tesis ile çiftçinin daha çok kazanacağını kaydetti.

Büyükşehir’den üreticiye yönelik 50’nin üzerinde proje

Başkan Osman Zolan ise, Büyükşehir ile birlikte Denizli’nin 19 ilçesine hizmet vermeye başladıklarını belirterek, altyapıdan üstyapıya, yeşil alanlardan tarım ve hayvancılık desteklerine bugüne kadar birçok ihtiyaca yanıt verdiklerini, hayal gibi görülen, yapılamaz denilen projeler gerçekleştirdiklerini anlattı. Büyükşehir ile birlikte tarım ve hayvancılığa da destek vermeye başladıklarını kaydeden Başkan Zolan, “Denizli Tarım İl Müdürlüğümüz ile birlikte 50'nin üzerinde projeyle üreticimize destek olmak için gayret sarf ettik. İnsanlarımız daha rahat üretsin, masrafları azalsın, ürünleri para etsin, daha kaliteli üretsin, daha fazla üretsin, daha çok kazansın ve mutlu olsun istedik. Bu noktada 19 ilçe, 616 mahallemizde her bir çiftçimize destek olma noktasında bazen tohum desteği, bazen fidan desteği verdik” dedi.

Söz verdik yaptık

Bir ziyaretinde, Beyağaçlı üreticilerin zeytinyağı üretim tesisi ile ilgili talepleri olduğunu anlatan Başkan Zolan, çiftçilerin zeytinlerini işlemek için Kale, Muğla veya Aydın’a gitmek zorunda kaldığını, bunun da hem zamandan kaybettirdiğini hem de maliyetlerini artırdığını belirtti. Başkan Zolan, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Tabi çiftçimizin talebi haklı ve yerindeydi. Ben de ‘başım üstüne’ dedim ve ‘Söz veriyorum, zeytinyağı üretim tesisini inşallah yapacağız, sizi bu sıkıntıdan kurtaracağız’ dedim. Hamdolsun bugün bu sözü yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Söz verdik, yaptık. Bu tesisimiz tüm ihtiyaçlarınızı karşılayacak, çiftçilerimize, şehrimize ve ülkemize katkı sağlayacak.” Her hizmetin önemli olduğunu ancak üretime yönelik hizmetlerin ayrı bir değeri olduğundan bahseden Başkan Zolan, tesisin günlük 60 ton zeytin işleme kapasitesi olduğunu belirterek, “Üreten insanlarımız için ne yapsak azdır. İnşallah üretimi arttırmak ve çiftçimizin işinizi kolaylaştırmak için gayretlerimiz devam edecek” dedi.

İlk tadımı Başkan Zolan yaptı

Beyağaç ilçesinde yetişmiş 150 bin ile birlikte toplamda 350 bin zeytin ağacı olduğunu, Kale ilçesinde ise bu sayının 1 milyon 200 bini bulduğunu işaret eden Başkan Zolan, “İnşallah bu sayılar artacak, şehrimizde çok kıymetli olan zeytin üretimi artacak. Allah'ım hepinizden razı olsun. İnşallah bizler de sizlerin güvenini boşa çıkarmamak için gece gündüz çalışacağız, ihtiyaçlarınızı karşılamak için gayret sarf edeceğiz. Tekrar tesisimiz hayırlı uğurlu olsun. Emek veren herkese çok çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. Konuşmanın ardından Denizli Büyükşehir Belediyesi Zeytinyağı Üretim Tesisi’nin açılışı dualarla yapıldı. Başkan Zolan ve beraberindekiler daha sonra tesisi gezdi, zeytinyağı üretiminin aşamalarını inceledi. Üretimin aşamaları hakkında bilgi alan Başkan Zolan üretilen zeytinyağının ilk tadımını yaparak lezzetinin çok güzel olduğunu söyledi.