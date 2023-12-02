Zabıtanın marketlere kestiği cezaya tepki

Marketlere yönelik denetim yapan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri son kullanma tarihi geçen birçok ürüne el koydu. Bebek mamasından gazlı içeceklere kadar tarihi geçen ürünler imha edildi. 13 Markete 17 bin lira para

cezası kesildi. Cezayı az bulan vatandaşlar, marketlerin bu cezanın 100 katını kazandıklarını, bu rakamın onları etkilemeyeceğini söyledi.ŞANLIURFA (İGFA) - Şanlıurfa’da halk sağlığına yönelik denetimlerini sürdüren Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, Yerel ve zincir marketler ile bakkal ve manavlara şok baskınlar düzenledi.

Bebek mamasından gazlı içeceklere, kuruyemişten bisküviye kadar reyonlarda olmaması gereken son kullanma tarihi geçmiş gıda ürünlerinden onlarcası reyonlardan toplandı.

Halk sağlığı ile oynamaya çalışanlara göz açtırmayan Zabıta ekipleri, marketlerdeki ürünleri tek tek kontrol etti. Son kullanma tarihi geçen birçok ürüne el koyan Zabıta ekipleri, toplanan ürünleri Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine ait çöp merkezinde imha etti.

Son kullanma tarihi geçmiş ürünleri toplaması gerekirken vatandaşlara satmak isteyen 13 markete 17 bin lira para cezası kesildi.

Cezayı az bulan vatandaşlar, marketlerin bu cezanın 100 katını kazandıklarını, bu rakamın onları etkilemeyeceğini söyledi.