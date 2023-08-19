Zabıtadan kaçak kesim uyarısı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri ile ilçe Zabıta ekipleriyle birlikte ortaklaşa olarak Hayvan Pazarı civarında bulunan adaklık kurban satış yerlerini denetleyerek kaçak kesim yapmamaları konusunda uyarılarda bulundu.ŞANLIURFA (İGFA) - Halk sağlığını ön planda tutan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, Eyyübiye, Haliliye ve Karaköprü Belediyesi Zabıta ekipleri ile birlikte Hayvan Pazarı civarında bulunan adaklık kurban satış ı yapan yerlerde denetim yaptı.

İlçe Belediye Zabıtalarıyla birlikte denetim yapan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, adaklık kurban satışı yapılan yerleri denetleyerek işletmecileri kaçak kesim yapmamaları konusunda uyarılarda bulundu.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, halk sağlığını ön planda tutarak kent genelinde denetimlerini sürdürüyor.