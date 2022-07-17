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Yüzyılın ekonomi kongresine İzmir hazır

EKONOMİ 17.07.2022, 18:34
Yüzyılın ekonomi kongresine İzmir hazır

Türkiye Cumhuriyeti’nin ekonomik temellerinin atıldığı İzmir İktisat Kongresi’ne yeniden ev sahipliği yapacak olmanın heyecanı ve gururunu yaşadıklarını söyleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Kongrede alınan kararlar ikinci yüzyılın ekonomi politikalarını belirleyecek” dedi.

İZMİR (İGFA) - İzmir’de yüz yıl önce Türkiye Cumhuriyeti'nin ekonomik temellerinin atıldığı İktisat Kongresi, ikinci yüzyılda da Türkiye Cumhuriyeti’nin iktisat politikalarına ışık tutmaya hazırlanıyor. “Geleceğin Türkiye'sini inşa ediyoruz” sloganıyla 100’üncü yılda toplanacak İzmir İktisat Kongresi için İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, heyecanlı ve gururlu olduklarını söyledi.

Türkiye’nin kaderine yön veren İzmir İktisat Kongresi’nin, sadece Türkiye için değil insanlık tarihi için de büyük öneme sahip olduğunu ifade eden Başkan Tunç Soyer, “İktisat Kongresi, daha cumhuriyet kurulmamışken Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde bir devletin iktisat politikalarını belirlemek için toplandı. İktisat Kongresi’nde devletin ekonomi politikalarına müdahalesinin nasıl olması gerektiğine karar verdi. Biz de düzenleyeceğimiz İzmir İktisat Kongremizi ikinci yüzyılın iktisat politikalarının tartışıldığı ve ekonomik geleceğimizi aydınlatan bir buluşmaya dönüştüreceğiz. Kongrede alınan kararlar ikinci yüzyılın ekonomisini belirleyecek” diye konuştu.

Ağustos 2022’de başlayacak Mayıs 2023’te sona erecek

İkinci Yüzyıl İzmir İktisat Kongresi ve kongre kapsamında düzenlenecek ön buluşmalar İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan İzmir Planlama Ajansı (İZPA) tarafından koordine edilecek. Kongre kapsamındaki buluşmalar Ağustos 2022’de başlayacak. Kongrenin ilk aşamasında paydaşlar, ikinci aşamasında ise uzmanlar buluşacak. Şubat 2023’teki üçüncü aşamada ise İzmir, büyük kongreye ev sahipliği yapacak.

İlk aşama paydaş buluşmaları

Paydaş buluşmaları Ağustos ve Kasım 2022 ayları arasında ekonominin can damarı olan grupların sektörel sorunları ve çözüm önerilerini müzakere etmeleri amacıyla düzenlenecek. Bu aşamada tüccar, çiftçi, işçi ve sanayici temsilcileri ayrı ayrı buluşarak Türkiye ekonomisinin sorunlarıyla ilgili kendi sektörleri açısından değerlendirmeler yapacak.

İkinci aşama uzman buluşmaları

Kasım 2022 ve Ocak 2023 arasındaki ikinci aşama ise uzman buluşmaları olacak. Türkiye’nin ve dünyanın farklı yerlerinden uzmanlar, akademisyenler, düşünürler, sivil toplum önderleri, siyasetçiler ve özel sektör temsilcileri bir araya gelecek. Bu aşamada uzmanlar “Birbirimizle Helalleşiyoruz”, “Doğamıza Dönüyoruz”, “Geçmişimizi Anlıyoruz” ve “Geleceği Görüyoruz” olmak üzere döngüsel kültür kavramının dört ayağıyla uyumlu dört ana başlıkta toplanacak ve birinci aşamadan elde edilen sonuçları masaya yatıracak.

Üçüncü aşama kongre

İlk iki aşamanın sonuçlarının değerlendirileceği büyük kongre ise bir asır önce olduğu gibi şubat ayında yapılacak. Kongre Türkiye’nin yeni iktisadi hedeflerinin yanında ekonomik kriz, devalüasyon ve yoksulluk gibi temel ekonomik sorunların çözüm önerilerinin tartışıldığı bir mecra olacak.

İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi’nde Türkiye’nin önde gelen araştırmacıları, akademisyenleri, sivil toplum önderleri, farklı toplulukların temsilcileri, siyasi parti liderleri, bürokratlar yer alacak ve ortak akıl doğrultusunda Türkiye’nin ihtiyacı olan yeni ekonomi politikaları tarif edilecek.

Kongrenin amacı ekonomiyi canlandırmak

Kongrenin amacı, Türkiye için yeni ekonomi politikaları belirlenirken sadece ekonomik parametreleri yönetmek değil aynı zamanda genel olarak ekonomiyi canlandıracak ve gelecek yüzyılın güçlü ekonomisini yaratacak hamlelerin ipuçlarını ortaya koymak olacak. 

Kararların Türkiye’de ikinci yüzyılın ekonomisinin tarif edilmesinde 6 farklı noktada önemli roller oynaması bekleniyor. Kongre sayesinde;

·    Hangi ekonomik yatırımın nerede yapılması hâlinde sürdürülebilir olacağı belirlenecek.

·    Farklı ekonomik sektörler arasındaki ilişkiler ortaya konacak.

·    Türkiye’nin ekonomisiyle diğer ülkelerin ekonomileri arasındaki gerçekçi bağlantıların tarif edilmesi ve rekabet gücünü arttıracak adımların belirlenmesi sağlanacak, yatırımların Türkiye’ye geri dönüşünün nasıl mümkün olacağı belirlenecek.

·    Yatırımların Türkiye’nin ekolojik ve doğal potansiyeli ile çelişmemesinin ilke ve kriterleri tarif edilecek.

·    Ekonomik kalkınmaya yönelik politikaların toplumsal çatışma yerine, toplumsal uyumu destekleyici şekilde gerçekleşmesi sağlanacak.

·    Bölgesel ve sektörel kalkınma plan ve hedefleri ortaya konacak.

Tüm süreç boyunca ortaya konacak plan, ilke ve kararlar, kitap, belgesel, video ve benzeri formatlarda siyasal partilerin, sivil toplum kuruluşlarının, meslek odalarının, sendikaların faydalanmasına sunulacak.

Detaylı bilgi için iktisatkongresi.com adresinden faydalanılabilir.

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