Yusuf Çelik Et Kuzu Döner'den lezzet dolu açılış

Bursa’nın zincir döner markası Yusuf Çelik Et Kuzu Döner, dördüncü şubesini Osmangazi ilçesinde açtı. Firmanın yönetim kurulu başkanı Ramazan Tosun, başta İstanbul olmak üzere Ankara ve İzmir’de de şubeleşerek büyüyeceklerini ifade etti.BURSA (İGFA) - Et kuzu dönerde Türkiye markası haline gelen Yusuf Çelik Et Kuzu Döner, dördüncü şubesini cuma günü Osmangazi Bağlarbaşı mahallesinde hizmete açtı.

Bursa protokolü ile iş ve siyaset dünyasının önemli isimlerinin katıldığı açılışa yaklaşık 500 kişi katıldı. Açılış kurdelesinin alkışlar eşliğinde kesen Yusuf Çelik Et Kuzu Döner Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Tosun, Bursa’nın en lezzetli dönerini en uygun fiyata sunmanın gururunu yaşadıklarını ifade etti. Bursa’nın artık İskender ile değil dönerle anıldığını ifade eden Tosun, “Yusuf Çelik Et Kuzu Döner markası, şehrimizde bir lezzet ikonu haline gelmiştir. Bu lezzet yolculuğuna başladığımız günden bu yana, hijyen, kalite ve dürüstlüğü ilke edindik. Döner kültürünü bir üst seviyeye taşıdık. Bir zamanlar ‘İskender’ ile anılan yeşil Bursamız misafirlerimizin teveccühü ile artık dönerimizle anılmaktadır” dedi.

GÜNDE 4 TON DÖNER

Yusuf Çelik Et Kuzu Döner'in Bağlarbaşı şubesiyle birlikte günlük döner satış miktarının toplam 4 tona ulaşacağını belirten Tosun, şöyle devam etti: “Halkımıza günde 4 ton döner yedirmek çok büyük bir mutluluk. Özellikle hafta sonları, başta İstanbul olmak üzere Bursa’nın çevresinden binlerce misafir ağırlıyoruz. Onların memnuniyeti doğru yolda olduğumuzun bir kanıtı. Ama bununla yetinmeyeceğiz. Çok kısa zamanda markamızı İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere bir çok şehrimizde döner severlerle buluşturacağız. Bursa’dan tüm Türkiye’ye yayılan lezzet olacağız.” Misafirlerle tek tek ilgilenen Yusuf Çelik Et Kuzu Döner Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Tosun, açılışa katılan konuklarla hatıra fotoğrafı çekti.