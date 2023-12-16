Yusuf Çapraz Yüksekokulu’nda finansal okuryazarlık eğitimi

Edirne Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu’nda finansal okuryazarlık eğitimi verildiErdoğan DEMİR (EDİRNE İGFA)

Edirne Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı bilimler Yüksekokulu’nda Keşan Anadolu Lisesi’nden 200 öğrenciye; Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu’ndan 80 öğrenciyle finansal okur yazarlık kursu verildi.

Etkinlik Öğretim Görevlisi Burak İşçimen’in sosyal sorumluluk dersi kapsamında gerçekleştirildi. Etkinliğe Dr.Öğretim üyesi Hulisi Ekber Kaya da katıldı Etkinlik, eğitim gazeteci yazar Hülya Meral ve Namık Kemal Üniversitesi öğrencisi Gürkan Şimşek tarafından verildi.

Eğitimde; Tasarruf bilinci,tasarruf hedefleri, örnek bütçe planı, gelir ,gider,Kendine borçlanmak finansal hatalar neden yapılır?, alışverişe giderken nasıl plan yapılmalı,bozulan ürünleri neden tamir ettirmeli, borçlanma kötü bir şey mi?, kredi kartını nasıl kullanmalıyız? ,kredi kartı borcumdan nasıl kurtulabilirim? en iyi yatırım aracı hangisidir? ve risk -getiri ilişkisi konuları katılımıcılara anlatıldı.