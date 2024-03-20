Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi'nde Şubat verileri açıklandı

Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) yıllık yüzde 62,38, aylık ise yüzde 2,38 oranında artış kaydetti. Sektörlere göre YD-ÜFE değişim oranlarında yükseliş gösteren sektör yıllık bazda bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünler olurken, aylık bazda enerji sektörü öne çıktı.ANKARA (İGFA) - TÜİK'in açıkladığı Şubat ayı verilerine göre YD-ÜFE, bir önceki aya göre yüzde 2,38 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 7,06 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 62,38 artış ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 52,96 artış gösterdi.

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 60,69 artış, imalatta yüzde 62,41 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara mallarında yüzde 53,62 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 70,60 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 67,20 artış, enerjide yüzde 68,64 artış, sermaye mallarında yüzde 70,30 artış olarak gerçekleşti.

YD-ÜFE verilerinde sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 2,20 artış, imalatta ise yüzde 2,39 artış olarak gerçekleşti. Aylık değişimlerde ara mallarında yüzde 2,52 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 2,62 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 1,91 artış, enerjide yüzde 9,99 artış, sermaye mallarında ise yüzde 1,28 artış olarak tabloya yansıdı.