Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi artışta... Mobilya sektöründe yıllık artış yüzde 73,68

TÜİK, Ocak ayına ilişkin Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi verilerini açıkladı. Buna göre yeni yılın ilk ayında aylık bazda yüzde 4,57, yıllık bazda ise yüzde 59,27 artış gösterdi. Sanayinin alt sektör yıllık değişimlerinde mobilya yüzde 73,68 oranında artış gösterdi.ANKARA (İGFA) - TÜİK, Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE)'ne ilişkin 2024 yılı Ocak ayı verilerini yayımladı.

Bir önceki aya göre yüzde 4,57 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 4,57 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 59,27 artış ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 51,72 artış gösterdi.

YD-ÜFE İMALAT ÜRÜNLERİNDE YILLIK YÜZDE 59,24 ARTTI

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 60,76 artış, imalatta yüzde 59,24 artış olarak gerçekleşirken, mobilya yüzde 73,68 oranında arttı.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara mallarında yüzde 51,36 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzd65,98 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 65,37 artış, enerjide yüzde 47,22 artış, sermaye mallarında yüzde 69,03 artış olarak gerçekleşti.

Bu arada YD-ÜFE imalat ürünlerinde aylık yüzde 4,60 arttı.

Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri ise tabloya, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 3,07 artış, imalatta ise yüzde 4,60 artış olarak yansıdı.