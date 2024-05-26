Yünsa 237 milyon TL kâr payı dağıtacak

Dünyanın en büyük beş üst segment yünlü kumaş üreticilerinden biri olan Yünsa’nın 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda 2023 yılı için brüt 236 milyon 736 bin 631 TL kâr payı dağıtma kararı aldı.İSTANBUL (İGFA) - Avrupa’nın tek çatı altındaki en büyük entegre yünlü kumaş üreticisi Yünsa’nın 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, yönetim kurulu üyeleri ve hissedarların katılımı ile Raffles İstanbul Otel’de gerçekleşti.

Yünsa Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Sürmegöz’ün açılış konuşması ile başlayan toplantı, şirketin 2023 yılı faaliyet raporu ve bağımsız denetim raporlarının genel kurul üyeleri ile paylaşılması, konsolide finansal tablolarının okunması ve 2024 yılı beklentilerinin sunulmasıyla devam etti.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre, 2023 yılı karından 60 Milyon TL sermayeyi temsil eden pay sahiplerine hukuki durumlarına bağlı olarak yüzde 394.56 brüt, yüzde 355.10 net oranında toplam 236.736.631 TL kar payının 30 Mayıs 2024 tarihinden itibaren nakden dağıtılmasına karar verildi.

2023 temettü rakamının, Yünsa’nın mali gücü ve tüm paydaşlarına değer yaratma konusundaki istikrarlı politikasının göstergesi olduğunu belirten Mustafa Sürmegöz, Yünsa tüm zorlayıcı koşullara rağmen 2023 yılını yine başarılı bir performans ve gurur verici bir finansal tablo ile tamamladığına dikkati çekti. Tekstil sektöründe temettü rakamlarının genel olarak düşük seyrettiği 2023 yılında Yünsa olarak bu alanda da güçlü duruş sergileyerek 237 Milyon TL’lik temettü dağıtma kararı aldıklarını açıklayan Sürmegöz, "Dünyanın lider yünlü kumaş markası olma hedefimize emin adımlarla yürüdüğümüz bu yolda, kârlı ve sürdürülebilir büyüme fırsatlarını değerlendirecek, ülkemiz, tüm paydaşlarımız ve çalışanlarımız için katma değer yaratmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

