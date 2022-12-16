Yumurta üreticilerine büyük destek

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in, tarım ve hayvancılığa verdiği destekler büyüyor. “Kendi kendine yeten bir Ordu” sloganıyla yapılan çalışmalar kapsamında, il genelindeki organik yumurta üretim sertifikasına sahip üreticilere 17 bin adet yarka ve 40 ton yem dağıtımı gerçekleşti.ORDU (İGFA) - Ordu’da, ulaşım, altyapı, turizm, üstyapı, spor, sosyal projeler ve sağlık alanında birçok yatırımı hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, uygulamaya koyduğu tarım ve hayvancılık projeleriyle üretim seferberliği başlattı.

İlçelerde, seracılık, sütçülük, fidancılık, tavukçuluk gibi tarım ve hayvancılık faaliyetleri hız kazandı. Üreticilerin fındığa ek gelir kaynağı oluşturmak için yöneldiği projeler, kısa zamanda ana gelir kaynağı haline dönüştü.

17 BİN YARKA 40 TON YEM DAĞITIMI YAPILDI

Üretime yönelik çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle, Ordu İli Yumurta Üreticileri Birliği iş birliğinde yürütülen “Organik Yumurta Tavukçuluğunun Desteklenmesi Projesi” kapsamında organik yumurta üretim sertifikasına sahip olan üreticilere 17 bin adet yarka ve 40 ton yem dağıtımı gerçekleşti.

2 MİLYON LİRA DEĞERİNDE DESTEK VERİLDİ

Büyükşehir Belediyesi ve birlik arasında imzalanan protokol gereğince Büyükşehir Belediyesi’nce alımı yapılan civcivler ve yemler birliğe teslim edildi. Civcivlerin 17 haftalık oluncaya kadar yetiştirilmeleri sağlandı. Yaklaşık 2 milyon lira bütçeli proje kapsamında yüzde 20 katkı payı alınan organik yumurta üreticilerine 17 haftalık yarkalar ile birlikte yemler verildi.

SEZGİ’DEN BAŞKAN GÜLER’E TEŞEKKÜR

Ordu İli Yumurta Üreticileri Birliği Başkanı Celal Sezgi, “2019 yılından bu yana ilimizde yumurta tavukçuluğunu geliştirmek amacıyla Büyükşehir Belediyemiz bizleri hep destekledi. Pazarlama sorununu sayın Bakanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler’in verdiği desteklerle birlikte aştık. ORTAR şirketimiz aracılığıyla Tarım Kredi Kooperatifleri ve Migros zincir marketlerine yumurta satışı yapıyoruz. Şimdi de verilen desteklerle üretimi artıracağız. Göreve geldiğinden bu yana bizlerden desteğini esirgemeyen Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Dr. Mehmet Hilmi Güler’e teşekkür ediyoruz” dedi.