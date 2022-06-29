Yıllık sanayi üretim istatistikleri açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılına ilişkin yıllık sanayi ürün istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye'de 2021 yılında 1 milyon 64 bin 226 otomobil, 12 milyon 80 bin 549 ev tipi buzdolabı ve dondurucu, 1 milyon 171 bin 608 kombi (hermetik), 80 milyon 568 bin 682 litre kolonya, 243 milyon 581 bin 864 ton hazır beton ve 5 milyar 410 milyon 849 bin 833 liralık tıbbi ilaç üretildi.

Üretimden yapılan satışlar 4 trilyon 213 milyar 804 milyon TL oldu

Girişimlerin ürettikleri ürünlerden yaptıkları satış toplamda 4 trilyon 213 milyar 804 milyon lira oldu. Bu değer 2020'de 2 trilyon 495 milyar 658 milyon lira iken 2019'da 2 trilyon 36 milyar 761 milyon lira olarak kayıtlara geçmişti.

Söz konusu satış tutarının yüzde 14,2'sini ana metal sanayi ürünleri oluşturdu. Bunu yüzde 12,4 ile gıda sanayi ürünleri, yüzde 8,4 ile tekstil sanayi ürünleri ve yüzde 8 ile motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı takip etti.

Üretimden yapılan satışların %3'ünü yüksek teknoloji ürünleri oluşturdu

İmalat sanayisinde 2021'de üretilen ürünler teknoloji düzeylerine göre sınıflandırıldığında, yüksek teknoloji sınıfındaki ürünlerin toplam satış değerinin yüzde 3'ünü oluşturduğu görüldü.

Düşük ve orta-düşük teknoloji gruplarının toplamı yüzde 71,3, orta-yüksek teknoloji grubunun payı yüzde 25,6 oldu.

Ana sanayi gruplarına göre sınıflandırıldığında, toplam satış değerinin yüzde 50,3'ünü ara malları, yüzde 21,4'ünü dayanıksız tüketim malları oluşturdu. Enerjinin payı ise yüzde 5,6 olarak hesaplandı.

Geçen yıl, 8 milyar 354 milyon 13 bin 780 adet maskenin ve 73 milyon 190 bin 943 litre kolonyanın üretimden satışı yapıldı. Sabun ve organik yüzey aktif ürünler gibi maddelerin üretiminin satış miktarı 372 milyon 914 bin 772 kilogram iken dezenfektanın ise 55 milyon 262 bin 912 kilogram (aktif edilen maddelerin kilogramı) oldu. Benzer şekilde maske üretiminde de kullanılan dokusuz kumaşın üretimden yapılan satış miktarı 695 milyon 671 bin 603 kilogram oldu.

Kaynak Link - TRT HABER

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