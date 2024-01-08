Son Dakika

Yıllık reel getiri külçe altında

EKONOMİ 08.01.2024, 10:41
Yıllık reel getiri külçe altında

Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları belli oldu. Aylıkta en yüksek reel getiri Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS)'te olurken, yıllık bazda en yüksek reel getiri külçe altında gerçekleşti.ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2023 yılının son ayına ilişkin Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranlarını açıkladı.

Buna göre aylık en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 8,04, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 6,16 oranlarıyla DİBS'te gerçekleşti.

Yatırım araçlarından külçe altın yüzde 4,29, Euro yüzde 1,41, mevduat faizi (brüt) yüzde 1,16 ve Amerikan Doları yüzde 0,40 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken, BIST 100 endeksi yüzde 2,84 oranında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde; külçe altın yüzde 2,48 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken; Euro yüzde 0,35, mevduat faizi (brüt) yüzde 0,60, Amerikan Doları yüzde 1,35 ve BIST 100 endeksi yüzde 4,53 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

Külçe altın, üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 9,39 oranında, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 5,46 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu.

Altı aylık değerlendirmede BIST 100 endeksi; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 13,09, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 3,26 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken; aynı dönemde DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 32,06, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 37,97 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

YILLIK DEĞERLENDİRMEDE EN YÜKSEK REEL GETİRİ KÜLÇE ALTINDA GERÇEKLEŞTİ

 
Bu arada finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 24,79, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 9,22 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu.

Yorumlar (0)
15
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 18 47
2. Galatasaray 18 47
3. Trabzonspor 18 33
4. Kayserispor 18 29
5. Rizespor 18 29
6. Beşiktaş 18 29
7. A.Demirspor 18 28
8. Kasımpasa 18 26
9. Antalyaspor 18 25
10. Sivasspor 18 24
11. Alanyaspor 18 21
12. Ankaragücü 18 20
13. Başakşehir 18 20
14. Gaziantep FK 18 20
15. Hatayspor 18 19
16. Konyaspor 18 18
17. Samsunspor 18 18
18. Karagümrük 18 17
19. Pendikspor 18 15
20. İstanbulspor 18 5
Takımlar O P
1. Eyüpspor 17 42
2. Kocaelispor 17 33
3. Göztepe 17 32
4. Sakaryaspor 17 32
5. Bodrumspor 17 29
6. Bandırmaspor 17 29
7. Ahlatçı Çorum FK 17 27
8. Gençlerbirliği 17 27
9. Ümraniye 17 22
10. Boluspor 17 22
11. Manisa FK 17 19
12. Erzurumspor 17 19
13. Keçiörengücü 17 19
14. Adanaspor 17 19
15. Şanlıurfaspor 17 16
16. Tuzlaspor 17 16
17. Giresunspor 17 9
18. Altay 17 8
Takımlar O P
1. Liverpool 20 45
2. Aston Villa 20 42
3. M.City 19 40
4. Arsenal 20 40
5. Tottenham 20 39
6. West Ham United 20 34
7. Brighton 20 31
8. M. United 20 31
9. Newcastle 20 29
10. Chelsea 20 28
11. Wolves 20 28
12. Bournemouth 19 25
13. Fulham 20 24
14. Crystal Palace 20 21
15. Nottingham Forest 20 20
16. Brentford 19 19
17. Everton 20 16
18. Luton Town 19 15
19. Burnley 20 11
20. Sheffield United 20 9
Takımlar O P
1. Real Madrid 19 48
2. Girona 19 48
3. Barcelona 19 41
4. Athletic Bilbao 19 38
5. Atletico Madrid 19 38
6. Real Sociedad 19 32
7. Real Betis 19 28
8. Getafe 19 26
9. Valencia 19 26
10. Las Palmas 19 25
11. Rayo Vallecano 19 23
12. Osasuna 19 22
13. Villarreal 19 19
14. Mallorca 19 18
15. Deportivo Alaves 19 17
16. Sevilla 19 16
17. Celta Vigo 19 16
18. Cadiz 19 15
19. Granada 19 11
20. Almeria 19 5