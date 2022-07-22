Yılın ilk yarısında makine ihracatı 12,5 milyar dolar

Makine İhracatçıları Birliği (MAİB) tarafından paylaşılan makine imalat sanayi konsolide verilerine göre, yılın ilk yarısında Türkiye'nin serbest bölgeler dâhil toplam makine ihracatı 12,5 milyar dolar oldu.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye'nin makine ihracatı yılın yarısında, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 7,9 artarak 12,5 milyar dolar oldu.

Türkiye’nin aylık bazda en fazla ihracat yaptığı ülkeler Almanya ve ABD olurken, Haziran ayında üçüncü sırayı alan Rusya’ya yapılan makine ihracatı yüzde 50’den fazla artarak 100 milyon doları geçti. Euro bölgesindeki yavaşlamanın makine teçhizat yatırımlarına henüz beklendiği kadar yansımadığını ifade eden Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Kutlu Karavelioğlu, bu bölgedeki işletmelerin pandeminin ve Ukrayna krizinin etkileriyle daha kırılgan hale gelmeye başladığını belirterek enerji temini konusunun ülkeler için önemine dikkat çekti:

Makine İhracatçıları Birliği (MAİB) tarafından paylaşılan makine imalat sanayi konsolide verilerine göre, yılın ilk yarısında Batı'nın enerjide dönüşüm çabalarının, tedarik zincirlerindeki değişimin de etkisiyle Türkiye’ye yeni sipariş olarak yansıyacağını belirten Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Kutlu Karavelioğlu, “Türkiye makine ihracatında yerli katma değer oranı en yüksek ülkelerden biri. Yani dolardan çok, TL’ye ihtiyacımız var. Bu sebeple sektörümüz için 1 Euro’nun kaç Dolar olduğundan çok, kaç TL olduğu önemlidir. Döviz kurlarının TL karşısında doğal seviyelerinde oluşması bu süreçte denge yaratıcı bir unsur olabilir” dedi.