Yılın ilk ayında bin üründe fiyatlar 'Şok'landı

ŞOK Marketler Ocak ayı boyunca 1000 üründe fiyatlarını sabitlediğini duyurdu.İSTANBUL (İGFA)- Undan makarnaya, bakliyattan yağa, meyve-sebzeden deterjana belirlenen 1000 üründe fiyatlar Ocak ayı sonuna kadar sabitleneceğini duyuran Şok Marketler, bir evin temel ihtiyaçları arasından belirlenen 1000 üründe fiyatların ay sonuna kadar sabit kalacağını bildirdi.

Fiyat sabitleme kampanyası hakkında değerlendirmede bulunan Şok Marketler CEO’su Uğur Demirel, küresel dalgalanmaların da etkisiyle hem üreticilerin, hem perakendeciler, hem de tüketiciler açısından, maliyetlerin ve dolayısıyla fiyatların yükseldiği zorlu bir yılı geride kaldığını ifade ederek, "Biz de ŞOK Marketler olarak ülkemizin ekonomisine ve müşterilerimizin bütçesine katkı vermek üzere Ocak ayı boyunca 1000 üründe fiyatlarımızı sabitleme kararı aldık. Her zaman uyguladığımız düşük fiyat politikamızı bu defa Ocak ayı boyunca sabitleyerek müşterilerimize yönelik hoş bir sürpriz yaptık. Yani belirlenen 1000 ürünün maliyetleri artsa da fiyatları ay sonuna kadar sabit kalacak" diye konuştu.

81 ile yayılmış olan mağazalarda enflasyonun baskılanmasında önemli bir görev üstlendiklerini öne süren Demirel, "Şimdiye kadar “Birlikten Berekete” yaklaşımı ile her zaman ülkemizin, üreticilerimizin ve müşterilerimizin yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz. Bu kampanya da bunun en güzel örneğidir. Bundan sonra da bundan önce olduğu gibi piyasa fiyatlarının altında, her gün düşük fiyat politikamızla müşterilerimize hizmet vermeye devam edeceğiz" dedi.