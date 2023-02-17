Yılın ilk ayında 97 bin 708 konut satıldı

Türkiye genelinde konut satışları Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,6 artarak 97 bin 708 oldu. Konut satışlarında İstanbul 17 bin 415 konut satışı en yüksek paya sahip olurken, konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 23 konut ile Hakkari oldu. Ocak ayında yabancılara konut satışı azaldı.ANKARA (İGFA) - Türkiye genelinde konut satışları Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ,6 artarak 97 bin 708 oldu. Konut satışlarında İstanbul 17 bin 415 konut satışı ve ,8 ile en yüksek paya sahip oldu.

Satış sayılarına göre İstanbul'u 8 bin 808 konut satışı ve %9,0 pay ile Ankara, 5 bin 572 konut satışı ve %5,7 pay ile Antalya izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 23 konut ile Hakkari, 24 konut ile Ardahan ve 42 konut ile Tunceli oldu.

İpotekli konut satışları 16 bin 203 olarak gerçekleştiği Türkiye genelinde diğer satış türleri sonucunda 81 bin 505 konut el değiştirdiği kaydedildi.

Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı, Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %1,2 artarak 27 bin 532 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışının payı yüzde 28,2 olurken, ikinci el konut satışlarında 70 bin 176 konut el değiştirdi.

YABANCILARA OCAK AYINDA KONUT SATIŞI AZALDI

Yabancılara yapılan konut satışları Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,6 azalarak 4 bin 161 oldu.

Ocak ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 4,3 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı bin 592 konut satışı ile Antalya aldı. Antalya'yı sırasıyla bin 380 konut satışı ile İstanbul ve 331 konut satışı ile Mersin izledi.

ÜLKE UYRUKLARINA GÖRE EN ÇOK KONUT SATIŞI RUSYA FEDERASYONU VATANDAŞLARINA YAPILDI

Ocak ayında Rusya Federasyonu vatandaşları Türkiye'den bin 557 konut satın aldı. Rusya Federasyonu vatandaşlarını sırasıyla 526 konut ile İran, 229 konut ile Irak ve 157 konut ile Ukrayna vatandaşları izledi.