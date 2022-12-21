Yılın Düğün Organizasyonu Ödülü 'Vera Palas'ın oldu

Aslan Medya Yapım organizatörlüğünde Uluslararası Ekonomi ve Proje Ödülleri töreni düzenlendi. DoubleTree by Hilton Topkapı’da gerçekleşen ödül töreninin sunuculuğunu Özge Ulusoy ve Tayyar Işıksaçan gerçekleştirdi. Vera Palas Resort Hotel de ‘Yılın En Başarılı Otel ve Düğün Organizasyonu Firması’ ödülünü aldı.Feyzi SARIKAYA - GemlikLife / BURSA (İGFA)- 16 Aralık'ta İstanbul DoubleTree by Hilton Topkapı'da gerçekleşen ödül töreninde konuşma yapan Vera Palas Resort Hotel Yönetim Kurulu Başkanı Şener Çakır, girişimcilik ve proje dalında ödül almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"Biz yola çıkarken önce Gemlik'te en iyisi olmak, sonra Bursa'da en iyisi olmak ve Türkiye'nin en iyisi olmak hedefiyle yola çıktık" diyen Çakır, "Adım adım ilerliyoruz, inşallah daha da iyi yerlerde buluşmak dileğiyle" ifadelerini kullandı.

Rüya gibi düğün organizasyonlarıyla çiftlerimizin ve ailelerinin en mutlu gününü hem kolaylaştırıyor hem de unutulmaz kılıyoruz diyen Vera Palas Resort Hotel Yönetim Kurulu Başkanı Şener Çakır, "Düğün organizasyonları için çok özel bir konseptimiz var. Türkiye'de bunu uygulayan ilk ve tek organizasyon firması biziz. Havuzumuzun tam ortasına hazırladığımız platformla çiftlerimiz ilk danslarını gerçekleştiriyor. Denize sıfır havuz kenarı düğünde ortaya unutulmaz görüntüler çıkıyor" dedi.