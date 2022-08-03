Yİ-ÜFE yıllık yüzde 144,61 arttı

TÜİK, Yurt içi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE)'nin yıllık yüzde 144,61, aylık yüzde 5,17 arttığını açıkladı.ANKARA (İGFA) - TÜİK'in açıkladığı Yİ-ÜFE 'nin Temmuz ayı sonuçlarına göre, bir önceki aya göre yüzde 5,17, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 70,04, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 144,61 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 97,30 artış gösterdi.

Sanayinin dört ana sektöründen imalat endeksi yıllık yüzde 121,71, aylık ise yüzde 2,94 oranında arttı.

Yıllık değişimlerde Madencilik ve taşocakçılığında yüzde 149,92, imalatta yüzde 121,71, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 441,75 ve su temininde yüzde 84,30 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimlerinde ise ara malında yüzde 2,18, dayanıklı tüketim malında yüzde 4,77, dayanıksız tüketim malında yüzde 5,36, enerjide yüzde 12,28 ve sermaye malında yüzde 4,25 artış olarak gerçekleşti. Yıllık Yİ-ÜFE'ye göre 23 alt sektör daha düşük, 6 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi.

Sektörlere göre Yİ-ÜFE yıllık değişim oranları (%), Temmuz 2022



Bu arada Aylık Yİ-ÜFE'ye göre 20 alt sektör daha düşük, 9 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi. Buna göre aylık en yüksek azalış; yüzde 8,97 ile kok ve rafine petrol ürünleri, yüzde 2,72 ile ana metaller alt sektörlerinde gerçekleşti. Buna karşılık elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme yüzde 18,96, temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları yüzde 15,19, ham petrol ve doğal gaz yüzde 11,83 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.