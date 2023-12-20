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Yeşilova'ya 'Great Place to Work' sertifikası

EKONOMİ 20.12.2023, 12:07
Yeşilova'ya 'Great Place to Work' sertifikası

Bursa HOSAB'da faaliyet gösteren Yeşilova Holding, Great Place to Work Enstitüsü tarafından yapılan değerlendirmeler ve analizler sonucunda, yüksek güven kültürüne sahip harika bir iş yeri kriterlerini sağlayarak, “Great Place to Work” sertifikası almaya hak kazandı.BURSA (İGFA) - Dünyanın en iyi iş yerlerini ve çalışan memnuniyeti konusunda en başarılı uygulamaları değerlendiren Great Place To Work Enstitüsü tarafından, insan ve bu alandaki kültür alanında hayata geçirilen başarılı proje ve uygulamalarından ötürü Yeşilova Holding’e ‘Great Place to Work’ sertifikası verildi.

Alüminyum endüstrisinde Türkiye’nin en köklü ve başarılı şirketlerinden biri olan Yeşilova Holding, insan odaklı yaklaşımı, bu yöndeki kurum kültürü ve başarılı uygulamalarını Great Place to Work sertifikası ile tescilledi.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Grup İcra Kurulu Başkanı A. Yalçın Yeşilova, “Yeşilova olarak yarım asırdır faaliyetlerimize devam ediyoruz. Bu süreçte tüm paydaşlarıyla güvene dayalı güçlü bağlar kuran Grubumuzun, çalışanlarına sağladığı ayrıcalıklar ile Great Place to Work sertifikasını almaya hak kazanmasından dolayı gururlu ve mutluyuz” dedi.

EN DEĞERLİ VARLIĞIMIZ, ÇALIŞANLARIMIZ

Yalçın Yeşilova, şunları söyledi: “Yeşilova’da biz, geçmişten bugüne kurumsal yapımızı oluşturan ilkeler ve sahip olduğumuz değerler ile tüm paydaşlarımız için fayda yaratma anlayışıyla hareket ediyoruz. Bu noktada faaliyetlerimizi, BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları çerçevesinde yürütürken, en değerli varlığımız olan çalışanlarımızın refahını ve gelişimini odağımıza alıyoruz. ‘Mutlu Çalışanlar ile Sürdürülebilir Bir Dünya’ amacımız doğrultusunda daha üretken ve kapsayıcı bir kurum kültürü oluşturma hedefiyle çalışıyor, çeşitlilik ve kapsayıcılığı benimsiyor, cinsiyet ayrımcılığına karşı duruyoruz. İnsana yatırımı bir kültür olarak görüyoruz. Bu da bizlere hem sürdürülebilir organizasyon ve işimizin devamlılığını hem de çalışanlarımızın mutluluğunu sağlıyor. Çalışanlarımızı hep odağımızda tutarak, birlikte kültürümüzü inşa ediyoruz.”

Sürdürülebilirlik ve insana yatırımı, faaliyetlerinin merkezinde konumlandıran Yeşilova Holding’in bu konudaki anlayışı ve politikalarıyla oluşturduğu yol haritasında; sorumlu üretim ve tüketimden enerji yönetimine, çevreden topluma kadar birçok hedef barındırdığını da açıklayan Yalçın Yeşilova, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın çalışanların desteklenmesi alanında da önemli uygulamaları devreye aldıklarını söyledi.

Açıklamasında, grup genelinde tüm insan kaynakları politikalarının, çalışan ve çalışan adaylarına ayrımcılık yapılmaksızın fırsat eşitliği çerçevesinde uygulandığını ifade eden Yeşilova, “Ekiplerimiz liderlik, çalışan gelişimi, çalışan deneyimi, iletişimi ve çalışan bağlılığını artırıcı önemli faaliyetler gerçekleştirmektedir. Arkadaşlarımızın ihtiyaç ve beklentilerini sürekli ölçümleyerek ve iyi anlayarak, esnek ve uygulanabilir çözümlerle yeni organizasyonlar ve stratejiler belirlemeye devam ediyoruz” dedi.

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