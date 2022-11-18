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'Yeşil Bursa' maviyemişte de iddialı

EKONOMİ 18.11.2022, 10:28
'Yeşil Bursa' maviyemişte de iddialı

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tarım arazilerinin etkin kullanımı için uygulanan projeler Bursa'da hız kesmeden devam ediyor.BURSA (İGFA) - Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen Maviyemiş Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi Projesi kapsamında üreticilere maviyemiş (yaban mersini) fidanı dağıtıldı.  Fidan desteğiyle tarım arazilerinin maviyemişle üretime kazandırılması ve üretimin artırılması hedefleniyor.

Orhaneli ve Orhangazi ilçelerinde 57 üreticiye 16 bin 720 fidan desteği sağlandı.

2022 yılında Bursa'da maviyemiş üretim alanının yaklaşık yüzde 60 arttığını, üretimin ise bin 870 tona yaklaştığını söyleyen İl Müdürü Hamit Aygül, Bursa'nın Türkiye'deki maviyemiş üretiminin yaklaşık yüzde 40'tan fazlasını karşılamaya başladığını belirtti

Fidan dağıtımında üreticilere maviyemiş hakkında bilgi veren Müdür Aygül, maviyemişin kışın yaprağını döken bir soğuk-ılıman iklim bitkisi olduğunu belirterek, "Özellikle aile işletmeciliği yapılan ve makineli tarımın az olduğu küçük arazilerde işgücünün değerlendirilebilmesi açısından önem arz etmektedir. Yaban mersini, Marmara ve Karadeniz bölgelerimizde yoğun olarak yetiştirilmekte olup,  50 cm - 200 cm arasında boy yapan ve çoğunlukla Mayıs aylarında çiçeklenen bir bitkidir. Yaz aylarında meyveleri mavi renk alarak olgunlaşmakta ve hasat edilmektedir. Yüksek oranda antioksidan madde içerir. Kaynaklarda kanser başta olmak üzere, damarlarının tıkanması, damar sertliği gibi birçok hastalığa karşı koyucu etkisi olduğu belirtilmektedir. Mavi yemiş Taze meyve olarak tüketilebildiği gibi süt ürünleri endüstrisi ve ilaç sanayinde kullanılmaktadır. Ayrıca kuru meyve olarak da değerlendirilebilmektedir. 2021 yılı TÜİK verilerine göre ülkemizde ise Üretim ağırlıklı olarak Bursa ve Antalya ilk sıralarda yer almaktadır. Onları  Rize, Trabzon ve Kırklareli illeri izlemektedir" dedi.

Bursa'da üreticilere sağlanan fidan desteği ile 76 da alanda daha maviyemiş bahçesi tesis edileceğini belirten Aygül, bu sene maviyemiş üretiminde yaklaşık yüzde 170 artış olduğunu söyledi. Bursa'da en çok maviyemiş üreten ilçeleri de sıralayan Müdür Aygül, ''En çok mavi yemiş üreten ilçemiz 1350 dekar alan ve 945 ton ile İnegöl olurken onu 1000 dekar alan ve 400 ton üretimle İznik, 539 dekar alan ve 377 ton üretimle Orhaneli, 150 dekar alan ve 60 ton üretimle Büyükorhan, 72 dekar alan ve 24 ton üretimle Keles takip ediyor. Bu gelişmede Bakanlığımızın ve Büyükşehir Belediyemizin  verdiği desteklerle, İl Müdürlüğümüzün çalışmalarının büyük payı bulunmaktadır. İl Müdürlüğü olarak 2021 yılıda olduğu gibi bu sene de 'Maviyemiş Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi Projesi' ni uyguladığımız faaliyetlerde Orhaneli' de 38, Orhangazi'de 19 üretici olmak üzere toplam 57 üreticimize toplam 16 bin 720 adet fidan temin edilmiştir" diye konuştu.

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