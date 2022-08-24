Yerli üreticiye bir destek daha

Kırsal kalkınma projeleriyle yerli üreticiye can suyu olan ve üretime desteklerini sürdüren Büyükşehir Belediyesi yeni bir projeyi daha hayata geçirdi.ANKARA (İGFA) - Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, arpa ve buğday tohumu desteği için TODAB üyesi ve yetkili 304 tohum dağıtıcısıyla iş birliği protokolü imzaladı. Artık üreticiler Başkent Kartlarına yüklenen para ile anlaşma yapılan dağıtıcılarından alım yaparak, tohum desteğinden faydalanabilecek. ABB Başkanı Mansur Yavaş sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, “Ankara çiftçisi üretecek, Ankara çiftçisi kazanacak” dedi.

Yerel bazda Türkiye’nin en kapsamlı kırsal kalkınma projelerini hayata geçiren Ankara Büyükşehir Belediyesi, yerli üreticilere can suyu olacak desteklerini sürdürüyor.

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, yerli üreticiye verdiği arpa ve buğday desteği için Tohum Dağıtıcıları Alt Birliği (TODAB) üyesi yetkili tohum dağıtıcıları ile iş birliği protokolü imzaladı. İmzalanan protokol kapsamında artık üreticiler Başkent Kartlarına yüklenen para ile anlaşma yapılan dağıtıcılardan alım yaparak, tohum desteğinden faydalanabilecek.

YAVAŞ: “ANKARA ÇİFTÇİSİ KAZANACAK”

Sosyal medya hesaplarından konuyla ilgili paylaşımda bulunan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, şu ifadeleri kullandı:

“Ankara çiftçisi üretecek, Ankara çiftçisi kazanacak. Tohum Dağıtıcıları Alt Birliği üyesi yetkili 304 tohum dağıtıcısı ile iş birliği protokolü imzaladık. Yerli üreticimiz, Başkent Kartına yüklediğimiz parayla bu dağıtıcılardan istediği tohumu alabilecek.”

304 TOHUM DAĞITICISI İLE ANLAŞMA YAPILDI

Tohum dağıtıcıları ile yapılan toplantıda konuşan Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Ahmet Mekin Tüzün şu bilgileri verdi:

“Bugün TODAB’a üye 304 tohum bayisi ile toplantımızı gerçekleştirdik. Artık yeni bir sisteme geçtik biliyorsunuz. KIRBİS diye bir sistemimiz ve Başkent Üretici Kartımız var. Üreticinin talep etmiş olduğu ürünü biz kontrollerini tamamladıktan sonra bedelini kartına yükleyeceğiz. Onlar da kendilerine en yakın tohum bayisinden istediği tohum çeşidini alabilecek. Amacımız; üreticilerin bölgesine uygun doğru tohumu seçerek alması, ekonomik krizde tohum bayilerine can suyu olmak istiyoruz.”

TOHUM DAĞITICILARDAN ABB’YE TEŞEKKÜR

Projeden yararlanan tohum dağıtıcıları memnuniyetlerini şu sözlerle dile getirdi:

- Oğuz Kaan Kelekçi: “Büyükşehir Belediyesinin son 2 yıldır devam eden uygulamalarını beğeniyoruz. Bu sene çiftçilerin nakliye sıkıntısı yaşamaması için uygun görülen bir prosedür olmuş. Çiftçinin tohuma daha çabuk ulaşabileceğini düşünüyorum. Bizler de maddi anlamda kazanmış olacağız. Yerinde bir uygulama, ülkede tarımı kalkındıracak bir uygulama teşekkür ederiz.”

- Erdinç Polat Ateş: “Uygulamayı mantıklı buluyorum. Tohum temini konusunda Ankara’da hep aynı tohum dağılıyordu. Şimdi ise çiftçiler bölgesine has tohumları elde edebilecek. Teşekkür ederiz.”

- Demet Aytemizel: “Bu projeyi bizlerle ortaklaşa yürüttükleri için çok teşekkür ederiz. Başarılı bir olacağını düşünüyorum.”