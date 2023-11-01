Yerli üreticiler şimdi de Balkanlar'da buluşuyor

Zuchex’in düzenleyicisi Tarsus Türkiye, yerli üreticileri şimdi de Balkanlara taşıyor.İSTANBUL (İGFA) - HOST The Balkans Housewares Sourcing Türkiye fuarı, 9 – 11 Kasım 2023 tarihlerinde Arnavutluk’un başkenti Tiran’daki Expocity Albania’da ilk kez kapılarını açacak.

Fuar; Arnavutluk, Bosna Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Karadağ, Kosova, Kuzey Makedonya, Romanya, Sırbistan, Slovenya ve Yunanistan gibi Balkan ülkelerinden binlerce satın almacıyı, Türk markalarının ilham verici tasarımlarıyla buluşturacak.

Tamamı yerli üretim “Sofra ve Mutfak Eşyaları”, “Pişirme Ekipmanları”, “Plastik Ev Eşyaları & Bahçe Aksesuarları”, “Ev Eşyaları”, “Dekoratif Ev ve Mutfak Eşyaları” ile “Elektrikli Ev Aletleri” kategorilerindeki yeni koleksiyonlar ve inovatif tasarımlar bir arada sergilenecek.