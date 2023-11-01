Yerli üreticiler şimdi de Balkanlar'da buluşuyor
Zuchex’in düzenleyicisi Tarsus Türkiye, yerli üreticileri şimdi de Balkanlara taşıyor.İSTANBUL (İGFA) - HOST The Balkans Housewares Sourcing Türkiye fuarı, 9 – 11 Kasım 2023 tarihlerinde Arnavutluk’un başkenti Tiran’daki Expocity Albania’da ilk kez kapılarını açacak.
Fuar; Arnavutluk, Bosna Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Karadağ, Kosova, Kuzey Makedonya, Romanya, Sırbistan, Slovenya ve Yunanistan gibi Balkan ülkelerinden binlerce satın almacıyı, Türk markalarının ilham verici tasarımlarıyla buluşturacak.
Tamamı yerli üretim “Sofra ve Mutfak Eşyaları”, “Pişirme Ekipmanları”, “Plastik Ev Eşyaları & Bahçe Aksesuarları”, “Ev Eşyaları”, “Dekoratif Ev ve Mutfak Eşyaları” ile “Elektrikli Ev Aletleri” kategorilerindeki yeni koleksiyonlar ve inovatif tasarımlar bir arada sergilenecek.
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|10
|30
|2. Galatasaray
|10
|28
|3. A.Demirspor
|10
|20
|4. Beşiktaş
|10
|19
|5. Kasımpasa
|10
|18
|6. Trabzonspor
|10
|16
|7. Kayserispor
|10
|16
|8. Hatayspor
|10
|14
|9. Rizespor
|10
|14
|10. Sivasspor
|10
|13
|11. Ankaragücü
|10
|12
|12. Antalyaspor
|10
|12
|13. Karagümrük
|10
|10
|14. Alanyaspor
|10
|10
|15. Konyaspor
|10
|9
|16. Gaziantep FK
|10
|9
|17. Başakşehir
|10
|8
|18. Pendikspor
|10
|7
|19. İstanbulspor
|9
|5
|20. Samsunspor
|9
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|10
|24
|2. Göztepe
|10
|20
|3. Kocaelispor
|10
|20
|4. Bandırmaspor
|10
|19
|5. Gençlerbirliği
|10
|18
|6. Bodrumspor
|10
|17
|7. Sakaryaspor
|10
|15
|8. Manisa FK
|10
|14
|9. Ahlatçı Çorum FK
|10
|14
|10. Keçiörengücü
|10
|14
|11. Erzurumspor
|10
|13
|12. Adanaspor
|10
|12
|13. Boluspor
|10
|12
|14. Şanlıurfaspor
|10
|10
|15. Ümraniye
|10
|8
|16. Tuzlaspor
|10
|7
|17. Giresunspor
|10
|6
|18. Altay
|10
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Tottenham
|10
|26
|2. Arsenal
|10
|24
|3. M.City
|10
|24
|4. Liverpool
|10
|23
|5. Aston Villa
|10
|22
|6. Newcastle
|10
|17
|7. Brighton
|10
|17
|8. M. United
|10
|15
|9. West Ham United
|10
|14
|10. Brentford
|10
|13
|11. Chelsea
|10
|12
|12. Wolves
|10
|12
|13. Crystal Palace
|10
|12
|14. Fulham
|10
|12
|15. Everton
|10
|10
|16. Nottingham Forest
|10
|10
|17. Bournemouth
|10
|6
|18. Luton Town
|10
|5
|19. Burnley
|10
|4
|20. Sheffield United
|10
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|11
|28
|2. Girona
|11
|28
|3. Atletico Madrid
|10
|25
|4. Barcelona
|11
|24
|5. Real Sociedad
|11
|19
|6. Athletic Bilbao
|11
|18
|7. Rayo Vallecano
|11
|17
|8. Real Betis
|11
|17
|9. Valencia
|11
|15
|10. Las Palmas
|11
|14
|11. Osasuna
|11
|13
|12. Villarreal
|11
|12
|13. Getafe
|11
|12
|14. Sevilla
|10
|10
|15. Cadiz
|11
|10
|16. Mallorca
|11
|9
|17. Deportivo Alaves
|11
|9
|18. Celta Vigo
|11
|6
|19. Granada
|11
|6
|20. Almeria
|11
|3