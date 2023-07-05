Yerli cevizde verimi artırmak için üreticilere çağrı

Türkiye’nin verimli topraklarında yerli ceviz üretimini artırmak ve bu hedefle cari açığı kapatmak üzere yola çıkan Ceviz Üreticileri Derneği (CÜD) Eş Başkanı Ömer Ergüder, üreticilere çağrıda bulundu.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye’nin ceviz üretiminde yerli üretimi destekleme hedefiyle kurulan Ceviz Üreticileri Derneği (CÜD), yerli üretime teşvikle birlikte ceviz ithalatında cari açığın kapatılması için CÜD Eş Başkanı Ömer Ergüder, yerli ceviz üretiminde verimliliği artırmak ve tüketimdeki artış hızını yakalayabilmek için tüm üreticilere çağrıda bulundu.

İthal cevizle rekabet edebilmek için tek yolun üretimde verimliliği artırmak olduğunu ifade eden Ergüder, “Öncelikli tercih nedeni olan ürün kalitemizden ödün vermeden dekar başına ceviz üretimimizi artırmalı ve bunu yaparken girdi maliyetlerimizi kontrol altında tutabilmeliyiz. Bu da ancak modern ziraat teknikleri uygulamakla mümkün. CÜD olarak, gerçekleştirdiğimiz çalıştay, webinar ve konferanslarla üyelerimiz arasında bilgi alışverişini sağlarken yerli ve yabancı uzmanlar eşliğinde dünyadaki gelişmeleri takip edebilmelerine destek oluyoruz. Girdi maliyetlerini düşürmek için CÜD bünyesinde oluşturulan komite ile üyelerin ihtiyaç duydukları en faydalı ilaç, gübre ve ekipmana en doğru fiyatla ulaşabilmeleri konusunda yardımcı oluyoruz. Önümüzdeki yıl için planlamalarımıza şimdiden başladık. Giderleri düşürmek ve bilgi birikimimizi artırmak adına tüm üreticileri derneğimize davet ediyoruz” diye konuştu.

YENİ PROJE YOLDA

Bu yılın ekim ayında başlayacak hasat dönemiyle birlikte, alternatif satış kanalları oluşturmak adına yeni bir proje üzerinde çalıştıkları bilgisini de veren Ergüder, CÜD üyeleri tarafından üretilen lezzetli, kaliteli ve yerli cevizlerin bahçeden sofraya en kısa yoldan ulaşacağını aktardı.

Düzenli olarak dernek üyelerine anketler düzenlediklerini ifade eden Ergüder, “Ceviz Üreticileri Derneği olarak, üreticilerimizi her alanda desteleyecek çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Yerli cevizin değerinin ithalata karşı korunmasını sağlamak amacıyla otoritelerle temaslarda bulunuyoruz, ürünlerin fayda/maliyet hesaplarını inceliyor, bu konuda doğru yatırımlar yapabilmek için tüm üyelerimize destek vermeye çalışıyoruz. Yapmış olduğumuz satış ve pazarlama iş birlikleri kapsamında, üreticilerimizin ürünlerinin değerinde satılmasına yardımcı oluyoruz. Aynı zamanda üyelerimiz en kaliteli cevizi, en verimli şekilde üretmek için birbirleriyle fikir alışverişi yapıyor. Pek çok üyemiz, yeni tanıştıkları üreticilerle birebir temaslar kurup, bahçe gezileri yaparak kendi içlerinde birbirleriyle önerilerini paylaşıyor, birbirlerinin tesislerinden, ekipmanlarından ve ekip bilgilerinden faydalanıyor. Firmalarla sürekli iletişim kurarak, organize ettiğimiz webinarlar ve eğitimler sayesinde birinci ağızdan tüm bu çalışmaları göstermeye gayret ediyoruz. En son gerçekleştirdiğimiz ankete göre, üyelerimiz dernek aracılığıyla sektör hakkında donanımlı bilgiye çok daha kolay ulaşabiliyor. Ayrıca çoğu üyemiz, gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerimizde gönüllü olarak etkin bir şekilde rol oynamak istiyor. Bundan sonra atacağımız her adımda üyelerimizin önerilerini dikkate alacağız” diye konutşu.