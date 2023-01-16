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Yerli ceviz hasadı yüzde 30 arttı

EKONOMİ 16.01.2023, 18:14
Yerli ceviz hasadı yüzde 30 arttı

Ceviz üretiminin artırılması, yaygınlaştırılması ve ülke ekonomisine katkı sağlanması amacıyla yola çıkan Ceviz Üreticileri Derneği (CÜD), 2022 yılı hasadını tamamladı. Bu yılki ceviz üretimi, geçen yıla oranla yüzde 30 artış gösterdi.İSTANBUL (İGFA) - 2020 yılında yerli ceviz üretiminin artması amacıyla kurulan Ceviz Üreticileri Derneği (CÜD), 34 bin dekar alanda yaklaşık 1 milyon ceviz ağacıyla dünya standartlarında ceviz üretimi yapıyor.

Geçtiğimiz ekim ve kasım aylarında hasat işlemini gerçekleştiren CÜD üyeleri, 2022 yılında bir önceki yıla oranla yüzde 30’luk bir artışla 4 bin ton rekolteye ulaştıklarını açıkladı.

Ceviz Üreticileri Derneği’nin iç üretim olarak kalite piramidinin en tepesini oluşturduklarını söyleyen Ceviz Üreticileri Derneği Eş Başkanı Ömer Ergüder, dernek olarak ürettikleri ürünlerin çok değerli olduğunu belirterek, "Bu yıl mevsim şartları beklentimiz doğrultusunda ilerledi. İklim şartlarının iyi olması da hasat oranlarımıza olumlu yansıdı. Çok nadir de olsa ani don ve aşırı sıcakların etkisiyle bazı bölgelerdeki üyelerimiz beklentilerinin altında kaldı. Ayrıca bu süreçte girdi maliyetlerinde yaşanan artışlar da bizleri çok zor duruma soktu. Ancak tüm bunlara rağmen hasat verilerimizde yüzde 30’luk bir artış yakaladık” dedi.

“5 YIL İÇİNDE REKOLTE HEDEFİMİZ 15 BİN TON”

Bu yılki ciro büyüklüklülerinin yaklaşık 8 milyon dolar olduğu tahmin ettiklerini belirten Ergüder, “2022 yılında üyelerimizin toplam ceviz üretim miktarı 4 bin tona ulaştı. Bazı üyelerimizin bahçelerinin genç ve büyüme döneminde olması, yaşanan bu verim artışında çok büyük bir etken. En öncelikli hedeflerimiz arasında cevizde dışarıya olan bağımlılığı ortadan kaldırmak geliyor. Gerçekleştirdiğimiz başarılı hasat sayesinde de bu hedefimize adım adım yaklaşıyoruz. Önümüzdeki beş yıl içerisinde ise ağaçlarımız tam verimine ulaşacak ve üye sayımızın da artmasıyla birlikte, hasat miktarımızın 15 bin tona ulaşacağını tahmin ediyoruz” dedi.
  “İSTİKRARLI BİR ŞEKİLDE BÜYÜMEYE DEVAM EDİYORUZ”

Birçok dernek üyesinin bahçelerinde bir takım yenikler yaparak 2022 hasadına hazırlandıkları bilgisini de veren Ergüder, şunları anlattı:

“Bu kapsamda üyelerimizin bazıları ilaçlama programlarını değiştirdi, bazıları sulama optimizasyonu için sensör destekli aplikasyon kullanmaya başladı, bazıları kurutma kapasitelerini artırdı, bazıları ise işleme tesisine optik lazer ayırıcılar ilave etti. Üretimlerimizi iyi oranda artırarak istikrarlı bir şekilde büyümemize devam ediyoruz. Bu yıl oldukça başarılı bir hasat gerçekleştirdik. Piyasada yeni hasat edilmiş çok fazla yerli ve taze ceviz bulunuyor. Tüketicilerimizden, menşeini bilmedikleri cevizler yerine ülkemizde yetişen yerli ve lezzetli cevizleri satın almaya dikkat etmelerini rica ediyoruz. Bahçelerimizden hasat edilmiş cevizleri, tüketicilerimizin sofralarına göndermek için güzel bir heyecan yaşıyoruz.”

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