Yerli batarya sistemi Avrupa'da görücüye çıktı

YEO Teknoloji, enerji depolama çözümlerini, Avrupa’nın en büyük yenilenebilir enerji sektörü buluşması Intersolar’da tanıttı.İSTANBUL (İGFA) - YEO Teknoloji, enerji depolama çözümlerini, Avrupa’nın en büyük yenilenebilir enerji sektörü buluşması Intersolar Europe’da tanıttı. YEO’nun iştiraklerinden Reap Batarya Teknolojileri, 100 binden fazla ziyaretçiyle rekor kıran fuarda dünyanın her yerinden gelen tüm katılımcılardan büyük ilgi gördü. Reap Batarya, yılda 1 GWh’lık enerji depolama sistemi üretme kapasitesine sahip fabrikasını bu yıl İstanbul’da açmayı hedefliyor.

14-15-16 Haziran 2023 tarihlerinde Almanya’nın Münih şehrinde düzenlenen buluşmada dünyanın dört bir yanından gelen yenilenebilir enerji sektörü temsilcileri, yeni iş bağlantıları gerçekleştirme fırsatı buldu. 57 ülkeden yaklaşık 2.500 katılımcı, etkinlikte ürün ve çözümlerini sergiledi. Odağına dekarbonizasyon, desantralizasyon ve dijitalizasyonu alarak anahtar teslim yenilenebilir enerji projeleriyle daha temiz ve sürdürülebilir bir dünya için çalışan YEO'nun standı, katılımcı firma temsilcileri ve ziyaretçiler tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı. Çok sayıda sektör temsilcisine ev sahipliği yapan YEO standında Reap Batarya’nın teknolojik çözümleri de tanıtıldı.

2020 yılı sonunda 10GWh’e ulaşan enerji depolama sistemlerinin dünyadaki kurulu kapasitesinin 2030’da 194GWh’ye çıkması bekleniyor. Uluslararası araştırmalara göre her yıl yüzde 35 oranında büyümesi beklenen enerji depolama sistemi pazar büyüklüğünün 2030 yılında yaklaşık 225 milyar dolara çıkması bekleniyor.