Yerel marketlerin gözü Perakende Yasası'nda

Perakende Yasası’nın hayata geçmesinin hem işletmeci, hem de tüketicinin yararına olacağını dile getiren Bursa PERDER Başkanı Haşim Kılıç, Ticaret Bakanlığı’na dosya halinde sundukları taleplerine kulak verilmesini beklediklerini söyledi.BURSA (İGFA) - Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Düzgün, TPF Yönetim Kurulu ve PERDER üyeleri ile birlikte Ankara’da Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürü Adem Başar'ı ziyaret eden Bursa Perakendeciler Derneği (Bursa PERDER) Yönetim Kurulu Başkanı Haşim Kılıç, Perakende Yasası ile ilgili talepler ve sektörün sorunları ile ilgili dosya sundu.

‘BAKANLIĞA TALEPLERİMİZİ İLETTİK’

Yüksek maliyetler, lojistik ve hammaddeye erişimde yaşanan sorunların gıdada fahiş fiyat artışını tetiklediğini kaydeden Bursa PERDER Başkanı Haşim Kılıç, “Yerel zincir marketler olarak, minimum kâr marjı ile çalışırken ortalama 15-20 istihdamın getirdiği maliyet yüküne rağmen hizmet sağlamaya devam ediyoruz. Rekabet ortamını bozan bazı faktörler, yerel marketlerin zorlu şartlarda yatırım yapmaları bir yana mevcudu korumalarını da engelliyor. Nihayetinde ülke ekonomisine, tüketicinin cebine olumsuz şekilde yansıyan bu sürecin önüne geçilmesi için Perakende Yasası’nın taleplerimiz dikkate alınarak şekillendirilmesini ve yürürlüğe konmasını bekliyoruz. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürü Adem Başar’a da taleplerimizi ve kaygılarımızı içeren bir dosya sunduk. Umuyoruz ki taleplerimiz gözetilerek çalışma güncellenir” diye konuştu.

‘BÜYÜK MARKETLERİN PAZAR GÜNÜ KAPANMASI DÜŞÜNÜLEBİLİR’

Sektörün hassasiyetleri dikkate alınarak yürürlüğe konması beklenen Perakende Yasası’nın uzun süredir askıda olduğunu da vurgulayan Haşim Kılıç, “Daha fazla istihdam sağlamasına rağmen yerel marketlerin haklarının, haksız rekabete karşı gözetilmesi gerekiyor. Onlarca kişiyi istihdam eden yerel marketlere ek istihdam noktasında ayrıcalıklar tanınmalı, kira desteği gibi mekanizmalar da geliştirilmelidir. Ayrıca yerel marketlere tanıtım ve pazarlama konusunda teşvik ve eğitim desteği de sağlanmalıdır. Ayrıca pazar günü yerel-ulusal tüm marketlerin kapalı olması ve o günlerde sadece bakkallar ya da mini marketlerin hizmet vermesi de düşünülebilir” ifadelerini kullandı.