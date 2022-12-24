Yerel marketlerden vatandaşa 'asgari' müjde

Bursa PERDER Başkanı Haşim Kılıç, asgari ücretteki artışı market raflarına yansıtmayacaklarını söyledi.BURSA (İGFA) - Bursa Perakendeciler Derneği (Bursa PERDER) Yönetim Kurulu Başkanı Haşim Kılıç, asgari ücretteki artışın marketlerde fahiş fiyat artışına yol açmaması için yerel marketlerin üzerlerine düşeni yapacağını söyledi.

Yüzde 54 artışla 8 bin 506 TL olarak açıklanan asgari ücretin çalışma hayatı için hayırlı olmasını dileyen Bursa PERDER Yönetim Kurulu Başkanı Haşim Kılıç, “Asgari ücretteki artışla birlikte market raflarında normalin dışında fiyat artışı olacağı yönünde bazı iddiaların gündeme geldiğini gözlemliyoruz. Ancak Bursa PERDER üyelerimiz, Türkiye Perakendeciler Federasyonumuzun da altını çizdiği ilkeler doğrultusunda fiyat politikalarını belirlemektedir. Yerel market zincirleri olarak her zaman tüketicilerimize uygun fiyat koşullarında hizmet sunuyoruz. Üyelerimiz, maliyetten kaynaklı artışlar dışında bir fiyat politikası izlememektedir. Mevcut yapılarımızı korumaya ya da geliştirmeye çalışırken tüketicilerin alım gücünü de göz önünde bulunduruyoruz. Bu konuda hassasiyetimizin son dönemde daha da arttığını özellikle belirtmek isterim. Yerel marketler olarak minimum kâr politikasında ısrar ederek fahiş fiyat artışlarına başvurmayacağız” diye konuştu.