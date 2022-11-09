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Yerel buğday gelecek nesillere aktarılıyor

EKONOMİ 09.11.2022, 08:02
Yerel buğday gelecek nesillere aktarılıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin 2020 yılında Bahri Bağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ile birlikte başlattığı ‘Yerel buğday çeşitlerinin yerinde korunması ve pazarlanması’ projesinde, 12 mahallede 58 üreticiye ulaşıldı. Büyükşehir Belediyesi’nin dekar başına 25 kilogram tohum ve gübre desteği verdiği 58 üretici, atalık tohumları toprakla buluşturdu.MERSİN (İGFA) - Proje; Silifke’nin Balandız Mahallesi’nin ardından Çamlıca, Çadırlı, Cılbayır, Gökbelen, İmamuşağı, Senir, Uşakpınarı, Pelitpınarı, Uzuncaburç, Tosmurlu ve Ovacık mahallelerinde yaşayan üreticilere de ulaştırıldı.

Karakış: “65 dekar alanda başlattığımız çalışma, 2 yılda 290 dekar alana ulaştı”

Şu anda 12 mahallede toplam 58 üreticiye, 290 dekar alana ekim yapılabilecek şekilde tohum ve gübre desteği sağlandığını belirten Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı Ziraat Teknikeri Ali Karakış “Projemizden faydalanan üreticilerin hem gübre, hem de tohum desteğini Büyükşehir Belediyesi karşılıyor. Bu proje, 2020 yılında Silifke Balandız’da başlattığımız yerel sarı buğday çeşitlerinin ekiminin devamı niteliğindedir. Proje kapsamında Balandız’dan 13 üreticiyle 65 dekar alanda başlattığımız proje, şu anda Silifke’de toplam 12 mahalleden 58 üreticiyle 290 dekar alana ulaştı” dedi.

Projeyle atalık sarı buğday çeşitlerinin gelecek nesillere aktarılmasını ve kültürel mirasa sahip çıkmayı hedeflediklerini ifade eden Karakış, “Ayrıca projemizden faydalanan üreticilerimiz ürünlerini hasat ettikten sonra, Büyükşehir Belediyesi veya Mersinden Kadın Kooperatifi aracılığı ile uygun koşullarda pazarlama şansına sahip oluyor” diye konuştu.

Muhtar Usca: “Verilen destek önemli, piyasada sadece gübrenin çuvalı 930 lira”

Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen ve yöre halkı tarafından ‘Yayla Buğdayı’ olarak bilinen atalık tohumları toprakla buluşturan Çamlıca Mahallesi Muhtarı Arif Usca, “Büyükşehir Belediye Başkanımız, bize tohumluk buğday dağıttı. Herkes tarlasına ekimini yaptı. Bu buğdayın özelliği soğuk havalarda oluşan don olayından pek etkilenmemesi” dedi. Verilen desteğin aile bütçelerine de önemli katkı sunacağını dile getiren Muhtar Usca, “Bu buğdayın normalde maliyeti fazla. Sadece gübrenin çuvalı 930 lira. Ben buraya hem yem, hem de tohumluk buğday için her yıl 3 çuval gübre atardım. Başkan bizden desteğini esirgemedi. Bu destek devam edecek diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.

“Tohum arı olduğu için, verim de iyi olacak diye düşünüyorum”

Geçtiğimiz yıl kuraklıktan dolayı yaptıkları ekimden hasat elde edemediklerini söyleyen Doğan Genç isimli vatandaş, “Zaten tohumluk buğdayımız ve yiyecek bazlamamızın unu yoktu. Vahap Seçer Başkanım bize tohum göndermiş, bugün tarlamıza atıyoruz. Aile bütçeme çok çok katkısı olacak. Bir de tohum arı olduğu için, verim de iyi olacak diye düşünüyorum. Burada yetişen buğdayla ev halkımı geçindireceğim, çoluğumu çocuğumu okutacağım, ailemi besleyeceğim. Şu anda değil tohumu, unu bile parayla alıyorum” ifadelerini kullandı.

“Bu sene unu bile parayla aldık”

Verilen tohum ve gübre desteğinin çocuklarının istikbaline yardımcı olacağını söyleyen Hayriye Usca ise, “Sağ olsun Vahap Başkanımız tohumumuzu gönderdi. Ekinimizi ektik, inşallah da biçeriz. Hayvanlarımıza, yememize içmemize, çocuklarımızın istikbaline yardımcı olacak diye ekiyoruz. Bu sene unu bile parayla aldık. Şimdi tohumlarımızı ektik, seneye ekmeğimiz olur inşallah” dedi.

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