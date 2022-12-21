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'Yenişehir Biberi' de tescili aldı... Bursa'nın tescilli ürünleri 24'e çıktı

EKONOMİ 21.12.2022, 10:33
'Yenişehir Biberi' de tescili aldı... Bursa'nın tescilli ürünleri 24'e çıktı

Bursa’ya özgü değerleri markalaştırarak kent ekonomisine kazandırmayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmalarıyla Yenişehir Biberi için de Coğrafi İşaret Tescil Belgesi alındı. Bursa'nın tescil belgeli değerleri 24'e çıktı.BURSA (İGFA) - Bursa’da daha önce Tarım A.Ş. aracılığıyla 'BlackBursa' markasıyla siyah inciri tescilleyen Büyükşehir Belediyesi, Yenişehir Biberi, Bursa Kestanesi ve Keles Kirazı ile ilgili başlattığı coğrafi işaret alma çalışmalarının meyvelerini toplamaya başladı.

Yapılan inceleme ve analiz sonucunda, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından ‘Yenişehir Biberi’ne Coğrafi İşaret ve Tescil Belgesi verildi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, tescil belgesini Büyükşehir Belediye Meclisi aralık ayı toplantısı ikinci oturumunda Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın’a teslim etti.

YENİ ÜRÜNLER YOLDA

Bursa’nın tarımsal alanda marka değerinin yükseltilmesi için çok önemli çalışmalar yaptıklarını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığının ‘tarımsal ürünlerin marka değerini artıracak’ çalışmalara 2023’te de devam edeceğini söyledi. Başkan Aktaş, "Çörek Otu, Mahmudiye Çileği ve Konaklı Kavununa da tescil belgesi almak için çalışmalarımız sürüyor” dedi.

Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın ise Yenişehir’de ilk kez bir ürüne tescil belgesi alındığını anımsatarak, “Biberin Yenişehir'de üretildiğini tescil ettirmiş olduk. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

İŞTE BURSA'NIN 24 TESCİLLİ ÜRÜNÜ...

Bursa’nın 24'e çıkan Coğrafi İşaret ve Tescil Belgeli ürünleri şöyle: 

Bursa Bıçağı, cantık, cevizli lokum, döner kebabı, kestane şekeri, pideli köfte, siyah incir, süt helvası, tahinli pide, üzüm şırası, Bursa İpeği, şeftali, Gemlik Atı, Gemlik Zeytini, Gürsu Deveci Armudu, Hasanağa Enginarı, Karacabey Soğanı, Mustafakemalpaşa Tatlısı, Müşküle İğne Oyası, Orhangazi Gedelek Turşusu, İnegöl Köfte, Müşküle Üzümü, İznik Çinisi ve Yenişehir Biberi.

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