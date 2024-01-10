Yenilenebilir enerjiden elektrik üretimi düştü

Dünyada nüfus artışı devam ettikçe enerji tüketimi de buna paralel olarak artıyor. Dünya, bu ihtiyacı karşılamak için doğal kaynaklar yerine yenilenebilir enerji üretimine yöneliyor.İSTANBUL (İGFA) - Nüfus artışı devam ettikçe küresel enerji tüketimi de artarak devam ediyor. Doğal kaynakların tükenmesi ve bu kaynakların birçoğunun çevreye verdiği zarar da göz önünde bulundurulduğunda yenilenebilir enerji kaynakları öne çıkıyor.

Kömür, petrol ve doğalgaz gibi fosil yakıtlara ihtiyaç duyulmadan enerji üretmek için yapılan çalışmalar her geçen gün daha da önem kazanıyor. ‘Yeşil enerjiye’ yönelim de artıyor. Karşılaştırma sitesi encazip.com dünyadaki ve Türkiye’deki yenilenebilir enerjiyle ilgili detayları inceledi.

Buna göre, Türkiye’de yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimi geçen yıla göre düştü.

KURAKLIĞIN OLUŞTURDUĞU AÇIK TERMİK SANTRALLERDEN ÜRETİLEN ELEKTRİKLE TAMAMLANDI

Geçen yıl 44,45 olan yenilenebilir enerji üretimi oranı bu yıl 42,62’ye geriledi. Üretimin azalmasındaki en büyük faktörün ise kuraklık olduğu anlaşılıyor. Zira önceki yıl hidroelektrikten elektrik üretiminin toplam tüketimdeki payı yüzde 23’ken bu oran 2023 yılında yüzde 20’ye geriledi.

Hidroelektrikteki kurulu gücün değişmemesine rağmen hidroelektrik üretimindeki YÜZDE 15’lik gerileme kuraklığın yenilenebilir enerji üretimini düşürdüğünü gözler önüne seriyor. Yenilenebilir kaynaklardaki bu açık ise termik santrallerden üretilen elektrikle tamamlandı. 2022’de termik santrallerden elektrik üretim oranı yüzde 55,55 iken, bu oran 2023’te yüzde 57,38’e yükseldi.

YENİLENEBİLİR SANTRALLER TERMİK SANTRALLERİ GEÇTİ

Kaynak türlerine bakıldığında Türkiye’nin hidroelektrik kaynaktan elektrik üretiminin toplam üretimdeki payı yüzde 22,94 iken 2023’te bu oranın yüzde 19.94’e düştüğü görülüyor. 2022’de rüzgâr enerjisinden elektrik üretilen elektriğin payı yüzde 10.50 iken, 2023’te yüzde 10.34 elektrik üretildi. Güneşten elektrik üretiminin payı yüzde 4,96’dan yüzde 6.12’ye yükseldi. Kurulu güç tarafında ise toplam elektrik üretim kurulu gücümüzün çoğunluğu yüzde 55 ile yenilenebilir kaynaklarken, termik kaynakların payı yüzde 45’te kaldı.

2022 ile 2023 yılları arasındaki elektrik üretim verilerini yorumlayan encazip.com kurucusu ve tasarruf uzmanı Çağada Kırım, ülkemizdeki yenilenebilir enerji potansiyelinin son derece ciddi olduğunun altını çizerek yenilenebilir enerji yatırımlarının daha fazla teşvik edilmesi gerektiğini aktardı.

Kırım, Türkiye'nin yenilenebilir enerji teorik potansiyeli, elektrik ihtiyacımızın çoğunu rahatlıkla karşılayabilir düzeyde olduğuna dikkati çekerek, "Yenilenebilir enerji santralleri yatırımlarındaki ivme güzel ancak artırılabilir. Böylece hem çevreci hem de çok ucuz elektrik üretmiş oluruz. Bunu sağlayabilmek için yatırımcının önündeki tüm engeller kaldırılmalı ve yenilenebilir enerji yatırımcısına cezbedici teşvikler getirilmeli. Tabi bu teşvikler, makul ölçülerde kalmalı ancak yerli veya yabancı her yatırımcının ilgisini yenilenebilir enerji yatırımına çekmemiz gerekir. Bunun için de Avrupa Birliğinin ya da farklı ülkelerin yaptığı gibi bir hedef tarih belirlenmeli, örneğin 2040’ta elektriğimizin yüzde 80’ini yenilenebilir kaynaklardan üreteceğiz gibi hedeflerle yola tekrar çıkılmalı." diye konuştu.