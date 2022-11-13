Yenilenebilir Enerji sektörü EİB çatısı altında buluşacak

Son 5 yıldır sürdürülebilirlik eksenli projelere odaklanan Ege İhracatçı Birlikleri, Türkiye’de baş döndürücü bir hızla büyüyen yenilenebilir enerji sektörünü bir ihracatçı birliği çatısı altında buluşturmak için çalışmalarına hız verdi.İZMİR (İGFA) - Yenilenebilir enerji sektöründeki sivil toplum kuruluşları da Ege İhracatçı Birlikleri’nin “Yenilenebilir Enerji Ekipmanları ve Hizmet İhracatçıları Birliği” kurma çalışmalarına tam destek veriyor.

Türkiye’de jeotermal enerji sektörü yatırımcılarını çatısı altında toplayan Jeotermal Enerji Derneği (JED), Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) bünyesinde kurulma hazırlıkları süren “Yenilenebilir Enerji Ekipman ve Hizmet İhracatçıları Birliği” projesine tam destek verdi. Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi’yi ziyaret eden JED Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kındap, EİB’nin çalışmalarına desteklerinin tam olduğunu aktardı.

SEKTÖRÜN İHRACATI 1 MİLYAR DOLARI AŞTI

Yenilenebilir enerji sektörünün ihracatta 1 milyar doların üzerinde bir hacme ulaştığı bilgisini veren Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, sektörün ihracatının 2023 yılında 2 milyar dolara çıkmasını beklediklerini, yenilenebilir enerji sektöründen gelen ihracatçı birliği çatısı altında buluşma talebi sonrasında Yenilenebilir Enerji Ekipmanları ve Hizmet İhracatçıları Birliği kurma çalışmasını başlattıklarını dile getirdi.

Jeotermal Enerji Derneği (JED)’nin Yenilenebilir Enerji Ekipmanları ve Hizmet İhracatçıları Birliği kurma çalışmalarına verdiği desteği “Çok anlamlı ve değerli olarak” nitelendiren Eskinazi, “Türkiye’de yenilenebilir enerji sektörüne son yıllarda büyük yatırımlar yapıldı. Enerji sektöründe kurulu güç kapasitesi 102,3 Megawatt’a ulaştı. Bu kurulu gücün 23,6 bin Megawatt’lık dilimini yenilenebilir enerji türleri olan rüzgâr, güneş, jeotermal ve biyokütle temsil etti. Yenilenebilir enerji sektöründe yeni hedefimiz kurulu güçte 50 bin Megawatt’a ulaşmak olacak. Sektör iç piyasada büyürken, ihracat hacmi de aynı oranda büyüyecek. Yenilenebilir Enerji Ekipmanları ve Hizmet İhracatçıları Birliği bu süreci hızlandıracak” şeklinde konuştu.

JED heyetini kabulde konuşan Jak Eskinazi de yenilenebilir ve temiz enerjide çok yüksek bir potansiyele sahip olan Türkiye’nin, bu alandaki ihracatçı birliğine kavuşmak için gün saydığını belirtti.

Teknik çalışma sonrası başvuru yapılacağı kaydedildi.