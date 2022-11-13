Son Dakika

Yenilenebilir Enerji sektörü EİB çatısı altında buluşacak

EKONOMİ 13.11.2022, 14:16
Yenilenebilir Enerji sektörü EİB çatısı altında buluşacak

Son 5 yıldır sürdürülebilirlik eksenli projelere odaklanan Ege İhracatçı Birlikleri, Türkiye’de baş döndürücü bir hızla büyüyen yenilenebilir enerji sektörünü bir ihracatçı birliği çatısı altında buluşturmak için çalışmalarına hız verdi.İZMİR (İGFA) - Yenilenebilir enerji sektöründeki sivil toplum kuruluşları da Ege İhracatçı Birlikleri’nin “Yenilenebilir Enerji Ekipmanları ve Hizmet İhracatçıları Birliği” kurma çalışmalarına tam destek veriyor.

Türkiye’de jeotermal enerji sektörü yatırımcılarını çatısı altında toplayan Jeotermal Enerji Derneği (JED), Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) bünyesinde kurulma hazırlıkları süren “Yenilenebilir Enerji Ekipman ve Hizmet İhracatçıları Birliği” projesine tam destek verdi. Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi’yi ziyaret eden JED Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kındap, EİB’nin çalışmalarına desteklerinin tam olduğunu aktardı.

SEKTÖRÜN İHRACATI 1 MİLYAR DOLARI AŞTI

Yenilenebilir enerji sektörünün ihracatta 1 milyar doların üzerinde bir hacme ulaştığı bilgisini veren Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, sektörün ihracatının 2023 yılında 2 milyar dolara çıkmasını beklediklerini, yenilenebilir enerji sektöründen gelen ihracatçı birliği çatısı altında buluşma talebi sonrasında Yenilenebilir Enerji Ekipmanları ve Hizmet İhracatçıları Birliği kurma çalışmasını başlattıklarını dile getirdi.

Jeotermal Enerji Derneği (JED)’nin Yenilenebilir Enerji Ekipmanları ve Hizmet İhracatçıları Birliği kurma çalışmalarına verdiği desteği “Çok anlamlı ve değerli olarak” nitelendiren Eskinazi, “Türkiye’de yenilenebilir enerji sektörüne son yıllarda büyük yatırımlar yapıldı. Enerji sektöründe kurulu güç kapasitesi 102,3 Megawatt’a ulaştı. Bu kurulu gücün 23,6 bin Megawatt’lık dilimini yenilenebilir enerji türleri olan rüzgâr, güneş, jeotermal ve biyokütle temsil etti. Yenilenebilir enerji sektöründe yeni hedefimiz kurulu güçte 50 bin Megawatt’a ulaşmak olacak. Sektör iç piyasada büyürken, ihracat hacmi de aynı oranda büyüyecek. Yenilenebilir Enerji Ekipmanları ve Hizmet İhracatçıları Birliği bu süreci hızlandıracak” şeklinde konuştu.

JED heyetini kabulde konuşan Jak Eskinazi de yenilenebilir ve temiz enerjide çok yüksek bir potansiyele sahip olan Türkiye’nin, bu alandaki ihracatçı birliğine kavuşmak için gün saydığını belirtti. 

Teknik çalışma sonrası başvuru yapılacağı kaydedildi.

Yorumlar (0)
17
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 13 29
2. Galatasaray 13 27
3. Adana Demirspor 13 24
4. Başakşehir 13 24
5. Kayserispor 13 23
6. Trabzonspor 13 23
7. Beşiktaş 13 22
8. Konyaspor 13 21
9. Alanyaspor 14 17
10. Antalyaspor 12 16
11. Gaziantep FK 12 15
12. Giresunspor 13 15
13. Kasımpaşa 13 15
14. Ankaragücü 13 13
15. Karagümrük 12 12
16. Sivasspor 14 11
17. Hatayspor 12 11
18. İstanbulspor 12 8
19. Ümraniye 13 7
Takımlar O P
1. Eyüpspor 12 27
2. Boluspor 12 22
3. Pendikspor 12 21
4. Bodrumspor 12 21
5. Keçiörengücü 11 21
6. Samsunspor 13 20
7. Manisa FK 12 19
8. Rizespor 11 18
9. Bandırmaspor 12 18
10. Tuzlaspor 12 15
11. Sakaryaspor 12 15
12. Göztepe 11 14
13. Adanaspor 13 14
14. Erzurumspor 12 13
15. Altay 12 12
16. Altınordu 11 12
17. Ö.K Yeni Malatya 13 10
18. Gençlerbirliği 11 7
19. Denizlispor 12 5
Takımlar O P
1. Arsenal 14 37
2. M.City 14 32
3. Newcastle 15 30
4. Tottenham 15 29
5. M. United 13 23
6. Liverpool 14 22
7. Brighton 13 21
8. Chelsea 14 21
9. Fulham 14 19
10. Brentford 15 19
11. Crystal Palace 14 19
12. Leicester City 15 17
13. Bournemouth 15 16
14. Leeds United 14 15
15. Aston Villa 14 15
16. West Ham United 15 14
17. Everton 15 14
18. Nottingham Forest 15 13
19. Southampton 15 12
20. Wolves 15 10
Takımlar O P
1. Barcelona 14 37
2. Real Madrid 14 35
3. Real Sociedad 14 26
4. Athletic Bilbao 14 24
5. Atletico Madrid 14 24
6. Real Betis 14 24
7. Osasuna 14 23
8. Rayo Vallecano 14 22
9. Villarreal 14 21
10. Valencia 14 19
11. Mallorca 14 19
12. Real Valladolid 14 17
13. Girona 14 16
14. Almeria 14 16
15. Getafe 14 14
16. Espanyol 14 12
17. Celta Vigo 14 12
18. Sevilla 14 11
19. Cadiz 14 11
20. Elche 14 4