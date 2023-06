Yeni nesil elektrikli araç teknolojileri Bursa'da buluşacak

Türkiye otomotiv sektörü için yeni bir fırsat olarak görülen elektrikli araç ve yan sanayii, Go Green Türkiye 2023 fuarında vitrine çıkıyor.İSTANBUL (İGFA) - Yayınlanan sektörel raporlara göre dünyada 2030 yılına kadar, satılan her iki araçtan birisinin elektrikli olacağı öngörülüyor.

Ürettiği her 10 araçtan 8’ini ihraç eden Türkiye Otomotiv Endüstrisi de, elektrikli araçlara yönelik küresel talebin tırmanışta olduğu bu dönemde, gerçekleştireceği yeni yatırımlarla dünya pazarında söz sahibi olmaya hazırlanıyor.

“Sahip olduğu tecrübe, rekabet gücü, stratejik konumu ve lojistik avantajlarıyla Türkiye, elektrikli araçlar ve bu araçlarla ilgili teknoloji, makine ve ekipman yatırımları ile global pazarda önemli bir oyuncu olabilir.” diyen Tarsus Fuarcılık Genel Müdürü Zekeriya Aytemur, Kasım ayında No On Fuarcılıkla birlikte Bursa’da gerçekleştirecekleri Go Green Türkiye’nin bu anlamda önemli bir misyon üstlendiğini ifade etti.

İlkini düzenleyecekleri fuarın, Türkiye elektrikli araç ve yan sanayileri sektörünü, dünya ile buluşturma amacıyla yola çıktığını açıklayan Aytemur, “Hedefimiz diğer sektörel fuarlarda olduğu gibi bu fuarı da önce bölgenin, ardından Avrupa ve Dünya’nın sayılı elektrikli araç fuarlarından birisi yapmak.” dedi.