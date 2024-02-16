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Yeni nesil araç teknolojileri için BTSO’dan ‘Mükemmel’ adım

EKONOMİ 16.02.2024, 20:43
Yeni nesil araç teknolojileri için BTSO’dan ‘Mükemmel’ adım

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), hibrit, elektrikli ve otonom araç teknolojileri alanında sektörün yenilikçi ve nitelikli dönüşümü için ‘Yeni Nesil Araç Teknolojileri Sektörel Mesleki Eğitim Yetkinlik Geliştirme ve Mükemmeliyet Merkezi’ni hayata geçirdi. Merkez, Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyor.

BURSA (İGFA) - BTSO öncülüğünde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde Avrupa Birliği İnsan Kaynakları Geliştirme Programı hibe desteğiyle Türkiye’nin otomotiv üretim üssü Bursa’ya kazandırılan Mükemmeliyet Merkezi, yeni nesil motorlu araçlara yönelik eğitim altyapısı için öncü bir rol üstleniyor. BTSO Eğitim Vakfı bünyesindeki BUTGEM çatısı altında faaliyet gösteren merkez, sektörde nitelikli istihdamın yetiştirilmesini sağlıyor.

‘MÜKEMMEL’ MERKEZ

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, ilk günden itibaren Bursa’nın otomobili olarak sahiplenilen yerli ve milli otomobil TOGG’un otomotiv endüstrisi ve insan kaynağının nitelikli dönüşümüne katkı sağladığını ifade etti. Yeni nesil araçların yola çıkmasıyla birlikte özellikle servis ağlarında, şarj istasyonları ve batarya teknolojileri gibi yeni iş alanlarına ihtiyaç duyulduğunu dile getiren Burkay, “Bu kapsamda sanayicimizin nitelikli eleman ihtiyacını karşılamak üzere ülkemizin en büyük mesleki eğitim kurumlarından olan BUTGEM’de yeni nesil araçlar mükemmeliyet merkezimizi hayata geçirdik.” dedi.

“HEDEF SEKTÖRÜN PERSONEL İHTİYACINI KARŞILAMAK”

Avrupa Birliği fonlarıyla desteklenen mükemmeliyet merkezinin gerek elektrikli, gerekse de hibrit ve otonom araçlarla ilgili üretim ve servis ağlarında çalışacak personelin mesleki eğitimlerini sağladığını ifade eden Burkay, “Bu projemizin firmalarımızın dönüşümünde önemli bir misyon üstlendiğine inanıyorum. Gelişen bu ekonomide bizim insan kaynağımızı yeni alanlara hazır hale getirmemiz gerekiyor. Hedefimiz yeni nesil teknolojilerde ihtiyaç olan personel açığını ortadan kaldırmak.” dedi.

TÜRKİYE’DE İLK

Sektörün her geçen gün yeni teknolojiler ve trendlerle daha da geliştiğini ifade eden Başkan Burkay, “Bu gelişmelerin ortaya çıkardığı değişimleri ve yeni yapıyı yakından takip ediyoruz. BUTGEM’de kurduğumuz merkez, Türkiye’de bu alanda ilk uygulama olma özelliği taşıyor. Projemiz ile otomotiv endüstrisinin lokomotifi olan Bursa’da yeni nesil araç teknolojileri alanında mesleki eğitim altyapısını güçlendirmek, otomotiv ana ve yan sanayiye nitelikli personel yetiştirmek üzere önemli çalışmalar gerçekleştirdik. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası olarak otomotiv endüstrimize katkı sağlamayı sürdüreceğiz.” diye konuştu.

PROJE KAPANIŞ TOPLANTISI YAPILDI

Yeni Nesil Araç Teknolojileri Alanında Sektörel Mesleki Eğitim ve Öğretim Yeterlilik ve Geliştirme Merkezi Projesi’nin kapanış toplantısı da BTSO Ana Hizmet Binası’nda gerçekleştirildi. Programın kapanış programına, BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Muhsin Koçaslan, BTSO Otomotiv Konseyi Başkanı Rengin Eren, Bursa Uludağ Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü ve Proje Koordinatörü Prof. Dr. Mehmet Karahan ve sektör temsilcileri katıldı.

TAM TEÇHİZATLI 4 ATÖLYE

BUTGEM çatısı altında elektrikli ve hibrit araç ve ekipmanlarından oluşan tam teçhizatlı 4 adet eğitim atölyesi kuruldu. Proje kapsamında yeni nesil araç teknolojileri alanında eğitim niteliklerinin belirlenmesi için meslek öğretmenleri, öğrenciler ve sektör çalışanları kapsamında ihtiyaç analizleri gerçekleştirildi. İhtiyaç analizi sonuçları değerlendirilerek Yeni Nesil Araç Teknolojilerine yönelik akademik düzeyde eğitim materyalleri hazırlandı ve özgün sanal ve artırılmış gerçeklik aplikasyonları geliştirildi. Türkiye’nin birçok şehrinden gelen yüzlerce meslek öğretmeni de merkezden hizmet içi eğitimleri alarak mesleki yeteneklerini geliştirdi. Sektörün öncü firmaları ile işbirlikleri ve protokollere imza atan merkez, kendi sektöründe yeni nesil ustaların yetişmesine öncülük edecek.

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