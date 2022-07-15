Yeni koleksiyon Paris’te beğeni topladı

Dünyanın beş büyük üst segment yünlü kumaş üreticilerinden Yünsa, Sonbahar Kış 2023-2024 koleksiyonunu Paris’te tanıttı.İSTANBUL (İGFA) - Avrupa’nın en büyük entegre üst segment yünlü dokuma kumaş üreticisi Yünsa, Sonbahar Kış 2023-2024 koleksiyonunu Paris’te düzenlenen Première Vision Tekstil Fuarı’nda tanıttı. Fuara katılan onlarca uluslararası markanın büyük beğenisini kazanan bu koleksiyonda Yünsa’nın erkek-kadın ve premium kumaşları bulunuyor. Koleksiyondaki desenler doğanın canlılığını yansıtıyor ve dünyanın yüzeylerinden ilham alıyor.

ÖNCELİK KALİTE VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Yünsa Genel Müdürü Mustafa Sürmegöz, kaliteyi ve sürdürülebilirliği öncelik edinerek ortaya çıkardıkları koleksiyonlarla her zaman modayı ve trendi en doğru şekilde yansıtarak iş ortaklarına sunduklarının altını çizdi. Sürmegöz, “Yeni koleksiyonumuzu da bu bakış açısıyla hazırladık. Kadın koleksiyonumuzda; 3D görünümlü zengin armürlerden oluşan akışkan krep elbiselikler, maskulen twiller, kış aylarının vazgeçilmezi olan yumuşak dokulu strayhgarnlar ve tüvit ceketliklerin yanı sıra fırçalı yüzeylerden oluşan palto ve kabanlıklarımıza kadar geniş bir konsept sunuyoruz. Koleksiyonumuzda ayrıca rahat görünümün ön planda olduğu farklı yüzeylerden oluşan elastikiyeti yüksek kumaşlar ile yeni geliştirdiğimiz dry touch finishler oldukça ilgi görüyor. Naturel bej ve vizonlarla başlayan, devamında kahvenin, yeşilin, turuncunun, pembenin ve morun ön plana çıktığı çok başarılı bir koleksiyon hazırladık” dedi.

ERKEKLERE KIŞ AYLARINDA ŞIKLIK

Erkek koleksiyonu için sözlerine devam eden Sürmegöz, “Yünsa erkeğinin iyi bir klasikçi ve aynı zamanda da konforundan ödün vermeyen smart ama casual bir erkek gardırobuna sahip olduğunun altını önemle çiziyoruz bu koleksiyonda. Klasik çizgilerimizi yüksek elastikiyetle birleştirdiğimiz yeni finishlerimiz, 3D görünümlü blazer ceketliklerimiz ve örme görünümlü dokuma ceketliklerimiz; kışın vazgeçilmezi strayhgarnlar ve konforlu flaneller bu koleksiyonun temel taşları arasında bulunuyor. Koleksiyonun genelinde ise naturel renklerden kahve tonları ve yeşile uzanan bir palet hakimiyeti var” diye konuştu.