Yeni DS 4 Türkiye'de satışa sunuldu

Benzersiz uzmanlığın yüksek teknolojiyle buluşmasından doğan rakipsiz ve karizmatik tasarımıyla farkını belli eden DS 4, Türkiye’ye ilk etapta TROCADERO donanım versiyonu ve BlueHDi 130 motorla 1.080.600 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.İSTANBUL (İGFA) - Kompakt premium segmentte stratejik olarak oldukça önemli bir yeri olan DS 4, markanın yeni döneminin dördüncü modeli olarak avant-garde tasarımıyla öne çıkıyor.

Dünyaca tanınmış uzmanlığın verdiği güvenden güç alan yeni kompakt premium DS 4, Türkiye’de ilk etapta TROCADERO versiyonu ve BlueHDi 130 motoruile 1.080.600 TL’den başlayan fiyatla satılmaya başlandı.

Özel tasarımı ile ilk bakışta otomobil severleri kendisine hayran bırakan kusursuz bir silüete sahipDS 4 ile ilgili olarak DS Automobiles Genel Müdürü Selim Eskinazi, “Festival Automobile International tarafından en güzel otomobil ödülüne layık görülen yeni DS 4 için teknik platformumuz üzerine yapılabilecek en güzel tasarımlardan birine imza atılması hedeflendi. DS AERO SPORT LOUNGE konseptinden ilham alınarak oluşturulan yeni DS 4, ana hatlarıyla atletik, oldukça kaslı, kompakt ve büyük jantlarıyla da hem aerodinamik, hem etkili ve hem de karizmatik bir otomobil oldu. Premium kompakt segmentin ana hatlarını yeniden belirlemek için; modern ve çekici SUV Coupe ile geleneksel kompakt hatchbackharmonisi yakalandı” dedi.Eskinazi ayrıca; “DS 9 ve DS 7’ye ek olarak Türkiye pazarına sunduğumuz DS 4 ile markamızın her alanda etkinliğini artırmayı hedefliyoruz” diye konuştu.