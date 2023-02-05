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‘Yeni Çarşı Ticaret Merkezi’ açıldı

EKONOMİ 05.02.2023, 10:40
‘Yeni Çarşı Ticaret Merkezi’ açıldı

Ordu Büyükşehir Belediyesi iştirak şirketi ORKENT A.Ş tarafından yapılan ‘Yeni Çarşı Ticaret Merkezi’nin anahtar teslim töreni gerçekleştirildi.ORDU (İGFA) - Büyükşehir Belediyesi, daha önce bulundukları alanda kiracı durumunda olan, yeni bir iş ve finans sistemi sunularak uygun şartlarda iş yeri sahibi olma imkânı sağlanan esnafları hazırladığı bu kentsel dönüşüm çalışması kapsamında tapu sahibi yaptı. Yapılan çalışmayla gerek Yeni Çarşı gerekse minibüs esnafı yeni inşa edilen komplekste kendi tapulu alanlarında çalışma imkanına kavuştu.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, 40 Milyon TL yatırım yapılan Yeni Çarşı Ticaret Merkezinin bir çekim merkezi olacağını belirtti.

BAŞKAN GÜLER: “BURASI BİR ÇEKİM MERKEZİ OLACAK”

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, içerisinde 77 iş yeri bulunan Ticaret Merkezine 40 Milyon TL yatırım yaptıklarını söyledi.

Başkan Güler sözlerine şöyle devam etti:

“Bu eser, büyük bir ailenin, huzur içindeki Ordu ailesinin mutluluk resmi. Çalışmaları hep birlikte başardığımız için Allah’a şükrediyorum. Ordu çok önemli bir değişim ve dönüşüm içerisinde. Burada geçen sene bu aylarda hiçbir şey yoktu. Çarşamba pazarı esnafımız birkaç kez yer değiştirmiş, sıkıntılı durumları vardı. Şimdi onların gözlerindeki parıltıyı görüyorum. Bu çok büyük bir mutluluk. Buraya yaklaşık 40 milyon TL para harcadık. Helal olsun sizlere. 77 iş yerine ekmek kapısı çıktı. Burası aynı zamanda bir çekim merkezi olacak. Ordu’da yeni imar planıyla 2 dakikalık yürüme mesafesinde merkezler oluşturuldu. Ordu’yu yaşanabilir bir şekilde ikinci bir yüzyıla hazırlıyoruz. Bu çalışmalar bu projelerle birlikte olacak. Mahallelerden gelenler huzur içinde araçlarını koyacaklar alışverişini yapacak ve gidecekler. İşte modern şehircilik bu”

Başkan Güler Ordu’nun 19 ilçesinde çalışmaların sürdüğüne dikkat çekerek, “Şu an Ordu’nun 19 ilçesi dahil 372 noktada şantiye gibi çalışıyoruz. Kiminin yolu kiminin çeşmesi ve parkı yapılıyor. Benden önceki dönemdekinin toplamının iki katı kadar yeşil alan yaptık. Çalışmaları bir bütün halinde meydana getireceğiz. Burada 10 ay içinde yapılan çalışma aslında şunu gösteriyor: Ordulu isterse yapar” dedi.

MİMAR NİHAT ŞEN: “BÖLGEYE VİZYON VE DEĞER KATACAK BİR TİCARET MERKEZİ KAZANDIRILMIŞTIR”

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı danışmanı ve Kentsel Dönüşüm uzmanı Mimar Nihat Şen, 10 ay gibi bir sürede bitirilen Ticaret Merkezinin bölgeye vizyon ve değer katacağını belirtti.

Nihat Şen sözlerine şöyle devam etti:

“Yıllar içerisinde 2 kez yer değiştirmek zorunda kalan ve halk arasında Çarşamba pazarı olarak bilinen kiracı durumundaki esnaflarımız için Sayın Bakanımızın direktifleri doğrultusunda onlarla görüşerek esnaflarımızın iş hacimlerini artırıcı, fiziki şartları günümüz şartlarına uygun bina yapmak için birlikte çalışma yapmaya başladık. Esnaflarımızla yaptığımız toplantılar neticesinde kendileriyle mutabakat sağlayarak geçen sene şubat ayında bulunduğumuz alanda hafriyat çalışmasına başladık. ORKENT A.Ş olarak satış ihalesine girerek aldığımız bu arsa üzerinde 10 ay gibi bir sürede bu inşaatı bitirerek esnaf ve vatandaşlarımıza anahtarlarını teslim ediyoruz. Bodrum katında kapalı otopark olmak üzere 52 adet iş yeri, 25 adet ofis toplamında 77 bağımsız bölümden oluşmaktadır. Bu yapılan eserle esnafımızın ve vatandaşımızın mülk sahibi olması sağlanırken, aynı zamanda bölgeye vizyon ve değer katacak bir ticaret merkezi kazandırılmıştır”

ESNAF GÜNDÜZLÜ: “SAYIN BAKANIMIZ BİZE SAHİP ÇIKTI”

Çarşamba pazarı esnafları adına ve yeni binadaki iş yeri sahipleri adına konuşan esnaf Seçkin Gündüzlü ise, “Biz yeni çarşı esnafı olarak yarım asrı aşan uzun yıllar Ordu’nun en eski ve en köklü alışveriş merkezi olma unvanını taşımaktayız. Ticaret ve teknolojinin artmasıyla birlikte çarşımızda bazı durumlar meydana geldi. Biz ekonomik kriz ve hayat pahalılığına inat bugünlere gelmeye çalışırken Sayın Bakanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler Bey karşımıza çıkıp bize sahip çıktı. Sayın Bakanımız bize göstermiş olduğu ilgi ve alaka ile Ordumuza yakışan bu güzide yapıda bir nebze olsa yeniden ticaretimizi yapmamızın yolunu açmıştır. Bundan dolayı Sayın Bakanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler başta olmak üzere ekibine teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

ESNAF KENDİ TAPULU DÜKKANLARINA KAVUŞTU

Konuşmaların ardından protokol tarafından esnafa dükkanlarının anahtarları ve tapuları teslim edildi. Enerji verimliliği ve ısı yalıtımını ön plana alan ticaret merkezinin ilk iki katında dükkanlar, son iki katında ise ofisler yer alıyor.

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