Yemek ve yol tutarları güncellendi

Yemek ve ulaşım bedeli istisna tutarları yüzde 50 artırıldı.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, 2022 yılı için belirlenen yemek bedeli istisnası tutarı yüzde 50 artırılarak 51 liraya, ulaşım bedeli istisnası da aynı oranda artışla 25,5 liraya yükseltildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı "193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü Maddesinde Yer Alan Tutarlarla İlgili Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar" bugünkü Resmi Gazete'de yayımladı.

Karara göre, 2022 yılı için belirlenen 34 lira yemek istisnası tutarı yüzde 50 artırılarak 51 liraya çıkarıldı. Böylece hafta sonları çalışılmayan işletmelerde aylık 22 iş günü için çalışanların yemek kartlarına 1122 liraya kadar yüklenen tutar gelir vergisinden istisna olacak.

2022 yılı için belirlenen 17 liralık ulaşım istisnası tutarı yüzde 50 artırılarak 25,5 liraya çıkarıldı. Böylece, hafta sonları çalışılmayan bir işletmede aylık 22 iş günü için çalışanların ulaşım kartlarına 495 liraya kadar yüklenen tutar gelir vergisinden istisna olacak.

Söz konusu kararın başlangıç tarihi 1 Temmuz oldu.