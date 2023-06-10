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Yem Rasyon Üretim Merkezi’nde sona doğru

EKONOMİ 10.06.2023, 12:15
Yem Rasyon Üretim Merkezi’nde sona doğru

Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı süren Kaba Yemden Yem Rasyon Üretim Merkezi’nde sona gelindi.ERZURUM (İGFA) - Kent ve bölgedeki tarımsal üretime katkı sunması için Pasinler ilçesinin Ügümü Mahallesi’nde inşa edilen dev yatırımın açılışına sayılı günler kaldı. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, “Kaba Yemden Yem Rasyon Üretim Merkezimiz tam kapasiteyle üretime başladığında çiftçilerimizin yem ihtiyacı düşük maliyetle karşılanabilecek” dedi. “Kaba yemler tek başına hayvan beslenmesinde hayvanların ihtiyacı olan besin maddelerinin karşılanmasında yeterli olmamaktadır” diyen Başkan Sekmen, şu kaydı düştü: “Kaba yemlerin yanında hayvanların ihtiyacı olan proteinlerin verilmesinde kesif yemlerin de kullanılması gerekmektedir. Üretim tesisimiz belirlenen oranlardaki karışımları bir araya getirerek çiftçilerimizin ihtiyacı olan rasyonları üreterek öncelikle ilimiz ve hinterlandı, sonrasında da bölge hayvancılığının gelişimine katkı sunacaktır.”

PROTEİN ORANI YÜKSEK YEMLERİN ÖNEMİ

Başkan Mehmet Sekmen, protein oranı yüksek yemlerin önemine vurgu yaparak, şöyle devam etti: “İlimizde geçen yılın verilerine göre 801.591 adet büyükbaş, 1.002.118 adet de küçükbaş hayvan bulunmaktadır. Besi hayvanları kış aylarının uzun geçmesi nedeniyle 180 gün üreticilerin depoladıkları yemler ile beslenmektedirler. Kaba yemlerin yeterli olmaması ve besin ihtiyacının karşılanmasında kaliteli ve protein oranı yüksek yemler hayvancılığın gelişimi için elzemdir. Yaz aylarında meraya bağımlı olarak yapılan hayvancılık için beslenme ihtiyacı karşılansa da hayvanlardan yüksek verim alınabilmesi için yemlenme gerekmektedir.

Tesisimizde çiftçilerimiz, kaliteli ve ucuz yem rasyonları ile destekleneceklerdir. Ayrıca üreticilerin yem maliyetleri de böylelikle aşağı çekilecektir. Hazırlanan yemler isteğe göre 25 - 50 kilogram, büyük işletmeler için ise 1000 kilogram aralığında paketlenecek ve ihtiyaç duyan üreticilerimizin hizmetine sunulacaktır. Tesisimizle birlikte hayvan beslenmesinin en önemli yapı taşı olan kaliteli ve protein oranı yüksek rasyonlar ile hem üretici hem de kent ekonomisi kazanacaktır.”

ÜRETİM MERKEZİ NASIL ÇALIŞIYOR?

Üretim aşamasında silaj çukurlarında bulunan mısır silajı ve kaba yemler (Yonca, Korunga, Fiğ v.b.) götürücü helezon yardımı ile istenilen dozajlarda kırıcı ünitesine aktarılır. Kırıcıdan geçen yemler, hububat silolarında depolanan arpa, buğday, mısır ile istenilen dozajlarda götürücü sistem ile yem karma ünitesine aktarılır. Yem karma ünitesine melas deposunda bulunan ve istenilen dozajlarda aktarılan melasın da eklenmesi ile karıştırılma işlemine geçilir. Karışım sisteme entegre edilen 25-50 kilogram paketleme ünitesi ve 1 ton paketleme ünitesi yardımı ile paketlenerek üreticilerin kullanımına sunulur.

DEV TESİSİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Saatte 10 ton yem rasyon üretim kapasitesine sahip olan tesis, günlük 10 saat çalışma prensibine göre 100 ton karma yem üretebilecek. Yıl boyu çalıştığında 36 bin 500 ton karma yem üretme imkânına sahip olan merkez, 80 ton kapasiteli kantar, 5 adet 50 x 15 metre boyutunda silaj çukuru, götürücü helezon, kırıcı ünitesi, 50 ton ve 10 ton kapasiteli melas tankları, 50 ton kapasiteli 4 adet hububat silosu, yem karma, dozajlama, 25-50 kilogram paketleme sistemi, 1 ton paketleme sistemi ve otomasyon sistemi gibi ünitelerden oluşuyor.

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