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YEDEP’te 2023 yılında 15 milyon TL destek

EKONOMİ 01.02.2023, 11:03
YEDEP’te 2023 yılında 15 milyon TL destek

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle hayata geçirilen YEDEP’te bilgilendirme toplantıları başladı. YEDEP kapsamında 2023’te STK’lara destek miktarı 15 milyon TL olacak.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle hayata geçirilen Yerel Destek Programının (YEDEP) 2023 yılının bilgilendirme toplantıları başladı.

Kocaeli Kent Konseyi’nin Sivil Toplum Kuruluşlarına yönelik hazırladığı YEDEP’in ilk bilgilendirme toplantısı İzmit’teki Sivil Toplum Merkezinde gerçekleşti.

Kentin hayata katılımını sağlayacak proje olan YEDEP, STK’ların toplum yararına yaptığı faaliyetleri teşvik edip, onların yenilikçi projelerini desteklemeyi amaçlıyor. Bu kapsamda YEDEP’in İzmit’teki toplantısına bölgedeki STK temsilcileri katılım gösterdi. YEDEP kapsamında proje sahibi STK’lara 15 milyon TL destek sağlanacak.

Toplumlar arası diyalog ve işbirliğinin geliştirilmesini amaçlayan YEDEP’in ilk toplantısında proje konuları hakkında bilgi verildi.

Program kapsamında küçük ve büyük ölçekli projeler olmak üzere öncelikli alan bulunuyor. Her öncelik alanında alt konuların da belirlendiği programda, öncelik 1’de Doğa, Çevre ve Hayvan Hakları, Hemşerilik ve Kentlilik Bilinci, Kent Tanıtımı ve Turizmi, Kültür ve Sanat, İstihdam ve Eğitim, Sağlık ve Sosyal Hizmetler, Sosyal içerme, Gençlik, Aile ve Kadın, Afet Yönetimi adlı 10 konu başlığı yer alıyor. Öncelik 2’de ise: Çevre ve İklim Değişikliği, İstihdam, Kırsal Kalkınma ve Turizm, Afetlerle Mücadele, Aile, Kadın, Gençlik ve Engelli Çalışmaları 5 konu başlığı bulunuyor. Hibe desteğinden faydalanmak isteyen STK’lardan hazırlanacak projelerin bu konu başlıkları ile ilgili olması bekleniyor.

SAĞLANACAK MALİ DESTEK

Geçen yıl 5 milyon TL oranında destek verilen projede bu yıl kaynak tutarı 15 milyon TL olarak belirlendi. Sivil toplum kuruluşlarına öncelik alanına göre proje başına 1. öncelik alanı için en az 50 bin TL- en fazla 75 bin TL ve 2. öncelik alanı için ise en az 300 bin TL-en fazla 500 bin TL tutarında mali destek verilecek. Proje sürelerinin öncelik alanına göre 3-5 ve 5-8 ay olması da gerekiyor.

BAŞVURU DÖNEMİ

Hibe programı için proje başvuruları 16 Şubat 2023 tarihinde başlayıp, 16 Mart 2023 saat 23.59’da sona erecek. 2023 yılı YEDEP Hibe Programı hakkında ve proje hazırlama ile ilgili 21 Ocak 2023-16 Şubat 2023 tarihleri arasında bilgilendirme toplantıları düzenlenecek.

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