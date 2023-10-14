Yedek parçaya yılda 4.5 milyar Euro

Türkiye otomotiv satış sonrası sektöründeki yedek parça ticaret hacminin yıllık 4.5 milyar Euro’ya ulaştığı bildirildi. Dünya otomotiv sektöründe ise bu hacmin yılda 350 milyar Euro olduğu da açıklandı.İSTANBUL (İGFA) - Binek, hafif ve ağır ticari araçların yedek parça ticaretindeki global lideri Groupauto International’ın geleneksel yıllık kongresi bu yıl İstanbul’da gerçekleşti. 5 farklı kıtada, 109 ülkede faaliyet gösteren grubun İstanbul buluşmasında temsilciler, global OEM yedek parça üreticileriyle birebir görüşmeler gerçekleştirdi.

Groupauto Türkiye’nin kurucu ortağı ve hissedarı olduğu Groupauto International’ın İstanbul’daki yıllık kongresine dünyanın çeşitli ülkelerinde faaliyet gösteren 34 Groupauto firmasına bağlı 400’e yakın temsilci ve global yedek parça üretici şirketlerinin üst düzey yöneticileri de katıldı. Dünyanın her kıtasından gelen temsilcilere kongrenin açılışında seslenen Groupauto International Başkanı ve CEO’su Holger Hellmich, Groupauto International’ın binek, hafif ticari ve ağır vasıta yedek parçası dağıtımı yapan 2.000’den fazla distribütörden oluştuğuna ve yıllık toplam cirosunun da 30 milyar Euro’dan fazla olduğuna dikkat çekerek ”Dünya otomotiv sektöründe bu sektördeki yıllık hacim 350 milyar Euro civarında. Grup olarak küresel çapta 4.000'den fazla dağıtım ve satış noktası ile faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Türkiye, grubumuz için lokomotif ülkelerin başında geliyor” şeklinde konuştu.

Kongre’nin yapıldığı ülke olarak açılış konuşmasını yapan Groupauto International’ın Yönetim Kurulu Üyesi ve Groupauto Türkiye Başkan Vekili Eyal Tarablus da Türkiye’nin otomotiv satış sonrası sektörünün büyümekte olan bir pazar olduğununa dikkat çekerek “30’uncu yılını geride bırakan Groupauto Türkiye, son yıllardaki gelişimiyle birlikte Groupauto International içerisinde en yüksek gelir elde eden ilk 5 ülkeden biri haline geldi. Binek, hafif ticari ve ağır vasıta yedek parça sektöründe yıllık 4.5 milyar Euro’luk bir ticaret gerçekleşiyor. Bu iş kolunda Groupauto Türkiye’de merkezi satın alma, lojistik ve ilgili hizmetlerini kapsayan 23 iş ortağı bulunuyor. Groupauto Türkiye, 2023 yılı itibariyle, Türkiye’de 104 satış noktası, 310.000 m2 depolama alanı, ve 2.050 çalışanı sektör lideri olarak her geçen gün değişen Pazar koşullarına paralelel olarak büyüyor ve iş ortaklarına ek fayda yaratıyor. ” dedi.