YDKBD Bursa Şubesi'nde Esra İnhanlı'ya güvenoyu

Yapı Denetim Kuruluşları Birliği Derneği (YDKBD) Bursa Şubesi’nin Olağan Genel Kurulu üyelerin geniş katılımıyla yapıldı. Genel kurulda mevcut Başkan Esra İnhanlı, üyelerin oy birliğiyle yeniden başkanlığa seçildi.BURSA (İGFA) - YDKBD Bursa Şubesi’nin Olağan Genel Kurul toplantısı Karaman Dernekler Yerleşkesi’nde üyelerin geniş katılımıyla gerçekleştirildi.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan genel kurul toplantısında Divan Başkanlığını Mehmet Sakallıoğlu, Divan Katipliklerini de Alper Kanar Karani ve Ali Kaya yaptı.

2022-2024 yıllarına ilişkin faaliyet ve denetim raporu ile gelir-gider tablolarının yer aldığı raporların okunması ve oylanmasının ardından seçime geçildi.

Tek listeyle yapılan YDKBD Bursa Şubesi olağan genel kurulunda mevcut Başkan Esra İnhanlı, genel kurula katılan üyelerin tamamının oyunu alarak yeniden şube başkanlığına seçildi.

Seçimin ardından konuşan ve üyelere destekleri için teşekkür eden YDKBD Bursa Şube Başkanı Esra İnhanlı, “Sizlere hem katılımlarınız hem de destekleriniz için yönetim kurulum ve şahsım adıma teşekkür ediyorum. Ben ve yönetim kurulumuzdaki arkadaşlarımızla geride bıraktığımız dönem içerisinde yapı denetim sisteminin önemini anlatmaktan, meslektaşlarımızın sorunlarına dikkat çekmeye varıncaya kadar çok sayıda etkinlik ve çalışma gerçekleştirdik. Bu dönemde de geçen dönemin üzerine ekleyerek yeni işlere hep birlikte imza atacağız” dedi.

YDKBD Bursa Şubesi’nde Esra İnhanlı başkanlığında oluşan yönetimde şu isimler yer aldı:

Yönetim Kurulu Asil Üyeler: Serdal Aktaş, Sezen Kor, Emir Özen, Cüneyt Adıyaman, Yusuf Çaycı, M. Fırat Yılmaz

Yönetim Kurulu Yedek Üyeler: Fatih Özçınar, Ahmet Turan, Tugay Bacakoğlu, Harun Bekil, Çağlar Irmak Şahin, Sena Akerdem, Cumali Erseçkin,

Denetleme Kurulu Asil Üyeler: Cemil Dayı, Bülent Setbaş, İbrahim Hacıoğlu

Denetleme Kurulu Yedek Üyeler: Vahap Varol Ülgen, İsam Seyfettinoğlu, Zeki Başaran

Delege: Oktay Altun, Ahmet Gönüllü, Yusuf Kıroğlu, Mevlüt Kars, Resul Zengin, İsmail Cem Küçük, Cevat Şahin, Şinasi Güner