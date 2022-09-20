YD-ÜFE'de Ağustos rakamları açıklandı

TÜİK'in açıkladığı Ağustos ayı verilerine göre Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) yıllık yüzde 118,94, aylık yüzde 2,64 arttı.ANKARA (İGFA) - YD-ÜFE 2022 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 2,64, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 39,79, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 118,94 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 88,82 artış gerçekleşti.

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında yüzde 116,48, imalatta yüzde 118,98 artış olarak gerçekleşirken, aylık bazda; madencilik ve taşocakçılığında yüzde 2,16, imalatta ise yüzde 2,65 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında yüzde 130,78, dayanıklı tüketim malında yüzde 102,47, dayanıksız tüketim malında yüzde 104,51, enerjide yüzde 244,92, sermaye malında yüzde 107,74 artış olarak gerçekleşti.

YILLIK 15 ALT SEKTÖR DAHA DÜŞÜK, 10 ALT SEKTÖR DAHA YÜKSEK DEĞİŞİM GÖSTERDİ

YD-ÜFE sektörlerinden giyim eşyası yüzde 79,89, tütün ürünleri yüzde 81,19, metal cevherleri yüzde 97,85 ile endekslerin en az arttığı alt sektörler oldu.

Buna karşılık kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 244,92, kimyasallar ve kimyasal ürünler yüzde 144,34, diğer metalik olmayan mineral ürünler yüzde140,32 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.