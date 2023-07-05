Yazılım pazarı 700 milyar dolara ulaşacak

Statista verilerine göre 2023 sonuna kadar yazılım pazarındaki gelir 700 milyar dolara yaklaşacakİSTANBUL (İGFA) - Statista verilerine göre 2023 sonuna kadar yazılım pazarındaki gelir 700 milyar dolara yaklaşacak.

Yazılım sektöründeki en büyük payı ise 271,8 milyar dolar ile kurumsal yazılımlar alıyor. Kodlama ve yazılım konusunda ustalaşmak isteyenlere eğitimler veren bir Laba markası geleceğin okulu robot_dreams’in Türkiye Ülke Müdürü Elif Tuzlakoğlu, sektörün pazar payının 2030 yılına kadar 1 trilyon dolara ulaşacağını vurgulayarak Türkiye’nin yazılımcı yetiştirmeye ve yazılım sektörüne yönelik yatırımlarına hız kesmeden devam ederek geleceğin dünyasını şekillendirecek yazılım pazarında daha da büyümesi gerektiğini söyledi.

TÜRKİYE’DE YAZILIM PAZARI GELİRİ 600 MİLYON DOLAR İLE DÜNYADA YÜZDE 0,08 PAYA SAHİP

Araştırmaya göre Türkiye’deki yazılım sektörü geliri ise 600 milyon dolar seviyesinde. IMF’ye göre Türkiye’nin dünya ekonomisindeki payının yüzde 0,85 olduğu göz önünde bulundurulduğunda yazılım sektöründeki yüzde 0,08’lik payın oldukça düşük olduğunu vurgulayan Tuzlakoğlu, yazılım liginde üst sıralara çıkmak ve teknolojiyi tüketen değil üreten bir ülke olmak için bu alandaki yatırımların artırılması gerektiğinin altını çizdi. Tuzlakoğlu, “Üniversitelerdeki ilgili bölümlerin artırılmasına paralel olarak hem bu alandaki girişimlerin teşvik edilmesi hem de yazılımcı eğitimi seferberliğinin başlatılması gerekiyor.” dedi.