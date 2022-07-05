Yazılım ihracatında hedef 15 milyar dolar

Türkiye’yi dijital dünyada küresel bir oyuncu noktasına taşımayı hedefleyen Yazılım ve Bilişim Sanayicileri Kümelenme Derneği, bilişim sektörü temsilcilerinden oluşan 160 firmayı bir araya getirdi.İZMİR (İGFA) - Ege Bölgesi’nde yazılım ve bilişim sanayi ekosistemini geliştirmeye yönelik faaliyetlere liderlik etme misyonuyla yola çıkan Ege İhracatçı Birlikleri ev sahipliği yaptı.

Ticaret Bakanlığı Bilişim Sektörü Destekleri Bilgilendirme Toplantısı Türkiye Bilişim Sektörünün Uluslararasılaşması ve E-Turquality (Bilişimin Yıldızları) Programı detayları, Hizmet İhracatçıları Birliği Genel Sekreteri Fatih Özer, YABİSAK-Yazılım ve Bilişim Sanayicileri Kümelenme Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Faruk Güler, Ticaret Bakanlığı Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürü Emre Orhan Öztelli, Hizmet İhracatçıları Birliği Yazılım ve Bilişim Komite Başkan Yardımcısı Akın SERTCAN’ın açılış konuşmalarıyla Ege İhracatçı Birliği’nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Ticaret Bakanlığı Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürlüğü Bilişim, Yazılım, Dijital ve İletişim Hizmetleri Daire Başkanı Hürol KARLI ise Hizmet Destekleriyle ilgili bilgilendirme sunumu yaptı.

YABİSAK-Yazılım ve Bilişim Sanayicileri Kümelenme Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Faruk Güler, “Dijital Dönüşüm ve dördüncü sanayi devrimi, tüketici alışkanlıklarını, ürün ve hizmetler başta olmak üzere tüm değerler zincirini her geçen gün artan hızda değiştirdiği gibi, rekabetin kurallarını da yeniden yazıyor. Görüyoruz ki dijital dönüşüm, çağımızda her anlamda ana akım ve stratejik bir konu haline gelmiş durumda. Yaşanan bu büyük dönüşümün özünde inovasyon, yeni iş modelleri ve teknoloji olmakla birlikte, tüm bu etkileşimin merkezinde yazılım tabanlı rekabetçi üstünlük yer alıyor.” dedi.

Güler, 2000 yılında, piyasa değeri en yüksek global şirketler arasında daha çok petrol, ilaç, finans ve buna benzer farklı sektörlerde yer alan şirketler öne çıkarken, ilk onda sadece bir teknoloji şirketi Microsoft’un bulunduğunu hatırlattı.

Faruk Güler, global yazılım ekosisteminde hak edilen payı henüz alabilmiş durumda olmadıklarını belirterek, "Doğrudan bilişime odaklanmış destek ve teşviklerle, yazılım ekosisteminin güçlendirmek için somut adımlar atıldığını görmek oldukça cesaret vericidir. Yazılım ekosisteminin gelişmesine yönelik atılacak her adımın, ülkemizin yazılım ürün ve hizmet üretiminde daha bilinir olmasına ve ihracatının artmasına katkı sağlayacağına inanıyoruz” diye konuştu.