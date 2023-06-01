Yatırım Haritası tek platformda

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yürüttüğü "Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı" kapsamında desteklenen projelere yönelik bilgilerin yer aldığı "Yatırım Haritası" uygulaması kullanıma sunuldu.ANKARA (İGFA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Yatırım Haritası uygulamasıyla program kapsamında desteklenen tüm projelerin bilgilerini tek bir platformda toplayacak.

Uygulama sayesinde, çağrı, il ve yatırım tutarı aralığı filtreleri ile program kapsamında desteklenen projelere ilişkin özet bilgilere ve projeler kapsamında üretilecek ürün görsellerine de ulaşım mümkün olacak.

Erişimin "https://yatirimharitasi.hamle.gov.tr/" adresinden sağlandığı uygulama kapsamındaki bilgilerin, yeni destek kararları sonrasında da güncellenmesi mümkün olacak.