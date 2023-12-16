Yatırım amaçlı konut alımı düştü

GYODER Yönetim Kurulu Üyesi Veysel Bakgör, TÜİK verilerine göre kasım ayında yatırım amaçlı konut alımlarının gerilediğini söyledi.BURSA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu’nun verilerine göre, ülke genelinde konut satışları kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20,6 azalarak 93 bin 514 oldu. Yabancılara yapılan konut satışları ise yüzde 61,5 azalarak 2 bin 342 oldu. Bu rakamlar, konut sektörünün içinde bulunduğu zorlu durumu gözler önüne seriyor.

GYODER Yönetim Kurulu üyesi ve BAKYAPI Yönetim Kurulu Başkanı Veysel Bakgör, konut alıcılarının talebinin, yüksek faiz oranları, enflasyon, döviz kurları nedeniyle ciddi şekilde düştüğünü hatırlattı. Konut üreticilerinin de maliyetleri karşılayabilmek için fiyatlarını artırmak zorunda kaldığını söyleyen Bakgör, “Bu da konut satışlarını daha da olumsuz etkiledi. Durgunlaşan ekonomi de konut satışlarını olumsuz etkileyen faktörlerden biri oldu.

Ekonomideki yavaşlama, insanların yatırım amaçlı konut alımlarını azalttı. Konut sektörünün canlanması için acil önlemler alınması gerekiyor. Öncelikle faiz oranlarının düşürülmesi, konut kredisi imkanlarının artırılması, vergi indirimleri ve teşvikler sağlanması gerekiyor. Ayrıca yabancı yatırımcıların konut almasını kolaylaştıracak düzenlemeler yapılması, konut stokunun eritilmesine katkı sağlayacaktır” diye konuştu.