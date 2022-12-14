"Yasadışı ticaretle mücadelede işbirliği şart"

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, Yasadışı Ticaretle Mücadele Konferansı'nda yaptığı konuşmada, "Yasa dışı ekonomiyle mücadele toplumun tamamını ilgilendirdiği için kamu kurumlarımız, iş dünyamız ve akademisyenlerin etkin iş birliği gerekmektedir." dedi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

"Yasa Dışı Ticaretle Mücadelenin Önemi Konferansı'nda konuşan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, yasa dışı ekonomiyle mücadelenin kalkınmanın odak noktası olduğunu vurgularken, "Toplumun tamamını ilgilendirdiği için de, kamu kurumlarımız, iş dünyamız ve akademisyenlerin etkin işbirliği gerekmektedir. Yasa dışı ticaret, kapsamlı bir sorundur. En başta kaçakçılıktır, marka-patent ihlalidir, vergi kaçırmaktır. Ülkeleri, kamu maliyesini ve adil rekabet ortamını bozmaktadır. Halk sağlığına ve toplum güvenliğine de tehdit oluşturmaktadır. Faaliyetlerini yasal zeminde sürdüren sektörler ve ticaret erbabı açısından da haksız rekabet ortamı oluşturmaktadır.Yasa dışı ticaret nedeniyle yaşanan gelir kaybı tahmin edildiğinden de fazladır. Sadece buradaki 4 sektörden kaynaklı vergi geliri kaybı 50 milyar TL’yi geçmektedir. Bu da 2021 yılı ÖTV gelirlerinin neredeyse 4’te 1’ine denk gelmektedir. Yani, yasa dışı ticaret, kamu gelirlerinde çok önemli bir kayba neden olmaktadır" dedi.

İş dünyası için en önemli unsurun, aynı şartlarda rekabet edebilmek olduğunu vurgulayan Hisarcıklıoğlu, "Ancak kayıt dışı kalan şirketler, işini dürüst yapan şirketlerimizin rekabet gücünü önemli ölçüde azaltmaktadır. Bununla birlikte Türkiye; Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde kayıtlı ekonomiye geçişte çok önemli mesafe kat etmiştir. Ticaret Bakanımız Sn. Mehmet Muş tarafından son zamanlarda alınan tedbirlerlerle birlikte, İçişleri Bakanlığımız, Hazine ve Maliye Bakanlığımız, Tarım ve Orman Bakanlığımız ve kolluk kuvvetlerimiz topyekun bir mücadele halindedir. Dijitalleşen süreçler, bir yandan verimliliğimizi artırırken, diğer yandan kayıt dışı şirketleri farklı metotlar geliştirmeye yönlendirmektedir. Bu nedenle mevzuat düzenlemelerini teknolojik gelişmelerle harmanlamalıdır" diye konuştu.

