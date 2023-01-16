Son Dakika

Yapı Denetim sektörüde dertli

EKONOMİ 16.01.2023, 17:33
Yapı Denetim sektörüde dertli

Ülkenin deprem güvenliğinden sorumlu Yapı Denetim Kuruluşları da, hizmet bedelleriyle ilgili yapı denetim ücretlerinin piyasa koşullarının oldukça gerisinde kaldığına dikkati çekerek güncelleme talep etti.ANKARA (İGFA) - Yapı Denetim Kuruluşları Birliği Derneği Genel Başkanı Tayfun Gücenmez, yapı denetim kuruluşları olarak artan maliyetler karşısında sektörümüze hizmet vermekte zorlandığına vurgu yaptı.

1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren asgari ücrete yüzde 30 oranında ara zam yapıldığını, personel giderleri gider kalemlerinin en büyüğünü oluşturduğunu belirten Başkan Gücenmez, bu zammın kuruluşlarını da sıkıntıya soktuğunu söyledi.,

Yılbaşından bu yana maruz kaldıkları yakıt ve araç maliyetlerindeki artışlar karşısında mevzuat gereği en az 3 adet araç ile hizmet verdiklerini altını çizen Gücenmez, "Beton  numunelerine yapı laboratuarlarının yaptığı fahiş  zamlar yılbaşından beri en az 0 oranındadır.  Beton numunesi çiplerine yapılan zamlar Mart 2022 ve 15 Eylül 2022 tarihinde yüzde 33 oranında yıl içerisinde yapılan zamlar, ofis kiralarının ve genel giderlerinin ciddi oranlarda gibi olumsuz koşullardan dolayı yapı denetim kuruluşları olarak hizmet veremeyecek duruma gelmemizle, inşaat sektörünün durması gündeme gelmektedir. Tüm sektör aktörleri serbest piyasa koşullarında istedikleri şekilde fiyatlarını güncelleyerek koşullara ayak uydurabilmektedir. Yapı denetim kuruluşlarının ücretlerinde ise yılbaşından bu yana, bütün masraf kalemlerindeki ciddi artışa rağmen hiçbir artış olmamıştır" diye konuştu.

Hal böyle iken, sektörün deprem sigortası olan yapı denetim kuruluşlarının, emlak hizmet bedellerinden çok daha düşük ücretlerle çalışmaları gündemden düşmeden çözüm bulunması gereken bir konu olduğunu belirten Gücenmez, bu yıl müteahhitlerin birim fiyatlarına da üçüncü kez güncelleme yapıldığını belirterek, sektördeki tüm mal ve hizmetlerin fiyatlarının güncellendiği noktada yapı denetim ücretleri çok geride kaldığını kaydetti.

Konuyla ilgili Bakan'a seslenen Başkan Gücenmez, "Türkiye'nin deprem neferi olan yapı denetim kuruluşlarının ve çalışanlarının samimi ve vicdani çabalarına kulak vermelisiniz" diyerek, "Sektörümüzü ve sistemi suistimal edenleri bu sistemden ayırarak yapı denetim kuruluşlarının gelecek kaygısı olmadan ve  kamu yararına olacak şekilde düzenlemeler yapmalıyız. Sizlerden sahada birebir sıkıntıları yaşayan ve buna çözüm üreten üye yapı denetim kuruluşlarımızın istekleri 1) Yapı denetim hizmet ücretlerinin firmaların tüm personelini aktif çalıştıracak ve gerçekten tam randımanlı hizmet verecek şekilde güncellenmesi, 2) İllerde kurulması gereken firma sayılarının hesap yönteminin gerçekçi şekilde hesaplanması, 3) Yapı denetim birliği kanununun çıkarılması. Birliğin kendi içerisinde firmaları regüle ve disipline etmesi. Sistemi suistimal edenlerin sistemden ayıklanmasının sağlanmasıdır" diye konuştu.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 18 42
2. Fenerbahçe 18 38
3. Başakşehir 18 34
4. Adana Demirspor 18 33
5. Beşiktaş 17 32
6. Trabzonspor 18 32
7. Konyaspor 18 27
8. Kayserispor 18 26
9. Alanyaspor 18 24
10. Karagümrük 18 21
11. Giresunspor 18 20
12. Gaziantep FK 18 19
13. Ankaragücü 18 19
14. Kasımpaşa 18 19
15. Antalyaspor 17 18
16. Hatayspor 18 17
17. Sivasspor 18 15
18. İstanbulspor 18 15
19. Ümraniye 18 14
Takımlar O P
1. Eyüpspor 19 41
2. Samsunspor 19 35
3. Bodrumspor 19 35
4. Keçiörengücü 19 33
5. Boluspor 19 33
6. Rizespor 19 31
7. Bandırmaspor 18 31
8. Pendikspor 18 30
9. Sakaryaspor 19 28
10. Manisa FK 19 28
11. Göztepe 19 24
12. Adanaspor 19 21
13. Altay 19 21
14. Erzurumspor 18 20
15. Tuzlaspor 19 19
16. Altınordu 19 16
17. Ö.K Yeni Malatya 19 15
18. Denizlispor 19 15
19. Gençlerbirliği 19 7
Takımlar O P
1. Arsenal 18 47
2. M.City 18 39
3. Newcastle 19 38
4. M. United 18 38
5. Tottenham 19 33
6. Fulham 20 31
7. Brighton 18 30
8. Brentford 19 29
9. Liverpool 18 28
10. Chelsea 19 28
11. Aston Villa 19 25
12. Crystal Palace 18 22
13. Nottingham Forest 19 20
14. Leeds United 18 17
15. Leicester City 19 17
16. Wolves 19 17
17. Bournemouth 19 16
18. West Ham United 19 15
19. Everton 19 15
20. Southampton 19 15
Takımlar O P
1. Barcelona 16 41
2. Real Madrid 16 38
3. Real Sociedad 17 35
4. Atletico Madrid 17 28
5. Villarreal 17 28
6. Real Betis 16 28
7. Osasuna 17 27
8. Athletic Bilbao 17 26
9. Rayo Vallecano 17 26
10. Mallorca 17 22
11. Girona 17 21
12. Valencia 16 19
13. Almeria 17 18
14. Espanyol 17 17
15. Getafe 17 17
16. Celta Vigo 17 17
17. Real Valladolid 17 17
18. Sevilla 17 15
19. Cadiz 16 15
20. Elche 16 4